Oración al Arcángel Uriel para atraer abundancia y prosperidad para el 2026

La llegada del último día de un año siempre invita a detenerse, echar un vistazo atrás y encender una llama de esperanza para lo que vendrá. El 2025 se despide con aprendizajes y desafíos que marcaron la experiencia de muchos, y la cercanía del 2026 entrega una nueva hoja en blanco para sembrar metas, ilusiones y proyectos.

La figura del Arcángel Uriel —conocido como mensajero de la luz divina y guardián de la abundancia— adquiere un significado especial. Su presencia en la transición de año refuerza un vínculo espiritual con la prosperidad, y su intercesión apunta a iluminar el camino con recursos, oportunidades y claridad. En ese escenario, tres oraciones se comparten cada año a finales de diciembre para atraer recursos económicos y bienestar en el nuevo año. Noticias Caracol le comparte cuáles son.



Oración al arcángel Uriel para atraer dinero

Venerable Arcángel San Uriel, símbolo del amor y la esperanza de Dios, hoy suplico que me bendigas para que el dinero no se convierta en un problema para mí. ¡Oh! Orbe del Sol, bendíceme para que la abundancia y la fortuna dictaminen mi futuro. ¡Oh! Fuego de Dios, regálame la gracia de no tener dificultades ni tampoco necesidades.



¡Oh! Sagrada luz celestial, lléname de riqueza y éxito para que la escasez y la miseria se marchen de inmediato. Arcángel Uriel, guía mi camino para que las desgracias no me arrebaten la paz. Conviértete en la luz que me iluminará para alcanzar la prosperidad. Amén



Oración al arcángel Uriel para atraer prosperidad

San Uriel, fuiste elegido por Dios para ser uno de sus siete arcángeles gracias a tu pureza y bondad. Hoy te ruego que derrames tu misericordia sobre mí para que haya prosperidad en mi vida, tan agobiada por la pobreza. Comprendes que las malas energías me han conducido al horrible valle de la desesperación, en el cual me he encontrado con la tristeza y la pobreza. Pero sé que tú me salvarás, porque siempre eres generoso conmigo.

¡Oh! San Uriel Arcángel, apiádate de mí para que la escasez no consuma mis días, pues tengo la certeza de que con Dios siempre lo tendré todo. Amén.

Oración al arcángel Uriel para la riqueza

Misericordioso y generoso Arcángel Uriel, hoy te imploro que me regales abundancia para que siempre haya riqueza en mi vida. Dame prosperidad para que todos mis proyectos y propósitos se hagan realidad. Otórgame éxito para que jamás la miseria se adueñe de mi alrededor.

¡Oh! San Uriel Arcángel, bendito entre todos los ángeles, regálame la fortuna que tanto necesito en este momento, porque yo prometo serte fiel por el resto de la eternidad. Te solicito que también me des sabiduría para que la riqueza no me convierta en una persona ambiciosa. Haz que mis decisiones sean las más acertadas. Amén.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL