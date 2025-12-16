En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Oración al Niño Jesús para las Novenas de Navidad: guía para pedir esperanza, paz y amor

Oración al Niño Jesús para las Novenas de Navidad: guía para pedir esperanza, paz y amor

A través de esta plegaria, los fieles buscan renovar la esperanza, pedir paz para el hogar y abrir el alma al amor que nace en el pesebre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Oración al Niño Jesús para las Novenas de Navidad: guía para pedir esperanza, paz y amor
Oración al Niño Jesús para las Novenas de Navidad: guía para pedir esperanza, paz y amor. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad