Emotivo relato de hijo de mujer que murió esperando medicamentos: "En diciembre fue la última dosis"

Desde una funeraria de Cúcuta, en la que hoy reposa el cuerpo de doña Cecilia Quintero, uno de sus hijos decidió contar con gran dolor la compleja situación que vivía su madre antes de morir esperando sus respectivos medicamentos en un dispensario Cafam de la capital de Norte de Santander. Edinson Rojas, descendiente de la mujer recientemente fallecida mientras, reveló a Noticias Caracol que su lucha por reclamar tales insumos fundamentales para su salud era de vieja data.

Según relata Rojas, doña Cecilia era una mujer pensionada con múltiples condiciones médicas. Era oriunda de Charalá, misma tierra de Kevin Acosta, pero tuvo que trasladarse a vivir a Chinacota por sus mismas condiciones de salud. Padecía de insuficiencia renal y hepática, y también requería de medicación para su corazón. "Era una paciente que tenía una condición y necesitaba medicamentos para el corazón, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Le venían tomando el pelo desde hace ya varios años, , de que no le entregaban a tiempo las medicinas", explicó el pariente.

La lucha de doña Cecilia por conseguir estos insumos fundamentales para tener una buena calidad de vida, afirma el entrevistado, era desgastante. Debía viajar periódicamente hasta Cúcuta para que, en la mayoría de ocasiones, la devolvieran sin sus fármacos. De hecho, su hijo relata que en noviembre de 2025 tampoco le dieron sus medicamentos básicos, pese a que tuvo que transportarse hacia la capital en vano. "En diciembre fue la última dosis que le dieron. (...) Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicina", agregó.



¿Qué le han dicho las autoridades?

Rojas dijo a este medio de comunicación que ni Nueva EPS ni Droguerías Cafam se han comunicado con la familia de doña Cecilia. Asimismo, el entrevistado pidió el trabajo de las autoridades para evitar que este tipo de hechos vuelvan a presentarse. "El único comunicado con el que salieron (las entidades) fue en redes sociales, en el que dijeron que estaban en investigación, pero usted sabe que con eso nada pasa. (...) Ruego a las autoridades que se apersonen de la situación que está viviendo este país", dijo Rojas.



Saber si la muerte de doña Cecilia pudo haberse evitado es un debate que por ahora no arrojaría respuesta precisa; sin embargo, con su partida se reabre el debate en torno a la crítica situación de entrega de medicamentos que se vive hoy en Colombia. Doña Cecilia ya no está, pero queda su esposo, hombre con problemas cardiacos, y uno de sus hijos, persona en condición de discapacidad por culpa de la violencia, quienes requieren de medicamentos clave para seguir viviendo dignamente.



"Mi padrastro tiene esa condición del corazón, de hipertenso, fue operado también a corazón abierto. (...) Mi hermano está en silla de ruedas. Lleva muchos años postrado allí gracias a la violencia de este país. Son situaciones que son insoportables", finalizó el hijo de la fallecida.



Postura de Cafam y Nueva EPS frente al suceso

Tras el incidente en la sede de Caobos, Droguerías Cafam lamentó el fallecimiento y defendió la actuación de sus empleados, asegurando que se siguieron los protocolos de emergencia y que, bajo su análisis interno, no hubo irregularidades. Paralelamente, la Nueva EPS instó a la Superintendencia de Salud a intervenir en la investigación para asegurar que el proceso sea rápido y transparente. Actualmente, el caso está en manos de las autoridades, mientras crece la preocupación por el impacto de la crisis de salud en los pacientes crónicos.

Doña Cecilia era una mujer de 70 años. Fue enfermera durante toda su vida y actualmente vivía pensionada. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, más sin embargo la familia dice que se pudo tratar de un infarto.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM