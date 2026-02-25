En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos cafeterías colombianas hacen parte del Top 100 del mundo: una lidera en Suramérica

Dos cafeterías colombianas hacen parte del Top 100 del mundo: una lidera en Suramérica

El anuncio fue dado a conocer tras la segunda gala de The World’s 100 Best Coffee Shops, realizada en Madrid, España. Otras 15 cafeterías del país forman parte de las más destacadas de la región.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de feb, 2026
Dos cafeterías colombianas hacen parte del Top 100 del mundo: una lidera en Suramérica
Bogotá y Manizales referentes a nivel mundial-
Canva

Para nadie es un secreto que Colombia es un referente mundial del café de especialidad. Por eso no es casualidad que dos cafeterías del país hayan sido incluidas recientemente en la prestigiosa lista Top 100 Coffee Shops, un nuevo reconocimiento global que evalúa la experiencia completa del café, desde la calidad del grano hasta el ambiente del local.

El reciente anuncio fue difundido a través de las redes sociales, tras la segunda gala de The World’s 100 Best Coffee Shops, realizada en Madrid, España. En sus publicaciones se celebró: “¡Felicitaciones a las cafeterías que han entrado en la lista de las 100 Mejores Cafeterías del Mundo 2026!”.

Los organizadores explicaron que han recorrido los lugares más remotos del planeta para elaborar una lista exclusiva de las mejores cafeterías del mundo, evaluando múltiples criterios diseñados para garantizar la excelencia en la experiencia del café.

¿Cómo le fue a Colombia?

Tropicália Coffee, ubicada en Bogotá, se encuentra en el puesto 9 y ha sido destacada además como la mejor cafetería de Suramérica 2025 - 2026, gracias a su enfoque en el “tostión en origen”, el trabajo directo con caficultores y un diseño que celebra la biodiversidad tropical.

Por su parte, Caferatto, ubicada en Manizales, Caldas, figura en el puesto 64, mientras otras 14 cafeterías nacionales completan el ranking suramericano, incluyendo Pergamino Café Laureles, Insignia Coffee, Café 18 – El Chicó y Azahar Café, entre otras.

Top 10 de las 100 mejores cafeterías del mundo

  1. Onyx Coffee LAB – EE. UU.
  2. Tim Wendelboe – Noruega
  3. Alquimia Coffee – El Salvador
  4. Only Coffee Project Crows Nest – Australia
  5. Toby’s Estate Coffee Roasters – Australia
  6. Apartment Coffee – Singapur
  7. Gota Coffee Experts – Austria
  8. Story of Ono – Malasia
  9. Tropicália Coffee – Colombia
  10. Tanat – Francia

En el top suramericano, Tropicália Coffee lidera como representante de Colombia y de la región, destacándose no solo por su café, sino también por su compromiso con los productores locales y la sostenibilidad. Esta selección global es patrocinada por DaVinci Gourmet, compañía estadounidense fundada en 1989, reconocida por sus jarabes, salsas y bases para bebidas de alta calidad, consolidando la relevancia del reconocimiento a nivel mundial.

¿Cómo eligen el ranking de mejores cafeterías en el mundo?

De acuerdo con la página oficial, este top mundial se construye mediante un sistema integral de votación, que combina la opinión del público con la evaluación de expertos del café de especialidad.

Los criterios de selección incluyen calidad del café, expertise de los baristas, servicio al cliente, innovación, ambiente y atmósfera, prácticas de sostenibilidad, calidad de alimentos y pastelería, y consistencia.

Además, los votantes del público representan el 30 % de la puntuación final, mientras que el 70 % restante corresponde a las evaluaciones de un panel de expertos compuesto por baristas, tostadores y conocedores reconocidos a nivel internacional. Las nominaciones pueden provenir tanto del público como del panel de expertos, garantizando así un reconocimiento equilibrado y justo a las cafeterías más destacadas del mundo.

Este ranking fue realizado por DaVinci Gourmet, compañía estadounidense fundada en 1989 en Seattle, reconocida mundialmente por sus jarabes, salsas y bases para bebidas de alta calidad, y que ahora lidera este sistema de reconocimiento global de cafeterías de especialidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

