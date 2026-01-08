Paso a paso para inscribirse a cursos gratuitos del Sena en 2026 e impulsar su perfil laboral

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) avanza en 2026 en la modernización de sus procesos de acceso a las diferentes convocatorias, tanto presenciales como virtuales, que tendrá disponibles a lo largo del año para colombianos y extranjeros que residan con permiso en el país. Desde finales de 2025, la entidad ya había anunciado que el reemplazo definitivo de la anterior plataforma SofiaPlus ahora sería Betowa, un aplicativo que permite inscribir y consultar programas del Sena para que interesados potencien su hoja de vida y mejoren su perfil laboral.

A partir de 2026, todos los cursos, carreras técnicas y tecnológicas, y parte de la formación complementaria, se tramitarán exclusivamente por este portal, donde los aspirantes pueden registrarse, consultar programas disponibles, los requisitos de ingreso, duración de los cursos y postularse sin intermediarios ni costos. En este caso, la modalidad virtual incluye programas en distintos niveles como operario, auxiliar, técnico, tecnólogo y profundización técnica; además de la oferta permanente.



Y si lo que desea es comenzar el año estudiando, los aspirantes deben verificar que cumplen con estos requisitos antes de inscribirse en Betowa:



Documento de identidad vigente (cédula, tarjeta de identidad o cédula de extranjería

Un correo electrónico activo, al que puedan acceder fácilmente.

Número de teléfono actualizado.

Conexión estable a internet y un navegador compatible.

Información básica sobre su nivel educativo.

Además, es importante revisar con antelación los requisitos del programa al que se desea aplicar y verificar si hay cupos disponibles, ya que algunos exigen haber cursado cierto grado de escolaridad, ser mayor de una edad específica o presentar pruebas de selección.



Paso a paso para inscribirse a cursos gratuitos del Sena e 2026

Ingrese a la plataforma Betowa del Sena

El primer paso es entrar al portal oficial betowa.sena.edu.co. Desde la página principal, el usuario encontrará las secciones correspondientes a la oferta educativa y el acceso al registro. Allí es posible explorar programas sin tener cuenta, pero para inscribirse es obligatorio crear un usuario o iniciar sesión.



Quienes estuvieron registrados en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. En caso de no recordarlos, el sistema permite recuperar usuario y contraseña mediante el correo electrónico.



Cree un usuario

Si es la primera vez que utiliza Betowa, debe seleccionar la opción "Registrarse". El sistema solicitará:



Tipo y número de documento.

Datos personales básicos.

Información de contacto.

Creación de una contraseña.

Durante este proceso, la plataforma valida si el aspirante ya había tenido historial en el Sena. Una vez diligenciados todos los campos, Betowa envía un mensaje de confirmación al correo electrónico registrado. Este paso es indispensable, ya que sin una cuenta activa no se puede continuar con la inscripción a programas.



Busque su programa de interés

Con el usuario habilitado, el aspirante debe dirigirse a la sección de oferta educativa. Allí podrá filtrar los programas por:



Modalidad (presencial, a distancia o virtual).

Nivel de formación (operario, auxiliar, técnico, tecnólogo o complementario).

Área de conocimiento.

Departamento o ciudad.

Cada programa cuenta con una ficha informativa donde se especifica duración, horario, lugar de formación, requisitos de ingreso, competencias a desarrollar y cupos disponibles. Esta etapa es clave para comparar opciones y confirmar que el programa se ajusta a las condiciones del aspirante.



Verifique que cumple con los requisitos

Antes de postularse, la plataforma muestra los requisitos específicos. Es responsabilidad del usuario revisar cuidadosamente esta información. En algunos casos, se solicita haber aprobado ciertos grados escolares, adjuntar documentos, aceptar condiciones particulares o estar disponible en determinados horarios.

Si el aspirante no cumple con lo solicitado, el sistema puede impedir la inscripción o generar una postulación que luego será descartada en la etapa de verificación.



Inscripción formal al programa

Una vez elegido el programa, haga clic en la opción "Inscribirse". Betowa despliega un formulario donde se confirman datos personales, información académica y, dependiendo del programa, experiencia previa.

Es fundamental revisar que toda la información esté correcta. Al finalizar, el usuario envía el formulario y el sistema genera un comprobante digital de inscripción, el cual puede descargarse o guardarse como respaldo.



Cursos del Sena para estudiar gratis en enero de 2026

La oferta virtual del Sena se caracteriza por agrupar programas en áreas de conocimiento como tecnologías de la información, gestión administrativa, producción y transformación, cliente y servicios, diseño, materiales y herramientas, entre otras. Cada programa cuenta con una descripción detallada que permite a los interesados conocer las competencias que se desarrollarán durante el proceso formativo, así como el perfil de ingreso y el perfil ocupacional esperado.

Además de los programas técnicos y tecnológicos, el Sena ofrece cursos virtuales cortos, que pueden ser certificados y tienen duración flexible:



Inglés en varios niveles

Cursos en contabilidad, finanzas y gestión contable.

Cursos en temas de salud, prevención y seguridad en el trabajo.

Formación en telecomunicaciones, moda, herramientas digitales y redes.

Estos cursos del Sena son ideales para complementar conocimientos y fortalecer perfiles laborales, y suelen estar disponibles incluso cuando no hay convocatoria de programas titulados abiertos. La lista de los programas que se mantienen disponibles fuera de las convocatorias oficiales del Sena y que incluyen opciones en áreas como agroindustria, desarrollo tecnológico, creatividad y más, pueden consultarse con detalle en este link.



Calendario académico del Sena en 2026

La entidad compartió un cronograma que establece la organización trimestral del año, los periodos de alistamiento, las semanas de formación y los espacios institucionales para 2026:



Publicación de la oferta educativa: 15 al 25 de enero de 2026

15 al 25 de enero de 2026 Alistamiento para el primer trimestre: 26 al 28 de enero

26 al 28 de enero Inicio del primer trimestre académico: 29 de enero al 14 de abril de 2026

29 de enero al 14 de abril de 2026 Alistamiento para el segundo trimestre: 15 al 17 de abril

15 al 17 de abril Segundo trimestre académico: 20 de abril al 6 de julio de 2026

20 de abril al 6 de julio de 2026 Alistamiento para el tercer trimestre: 7 al 9 de julio

7 al 9 de julio Tercer trimestre académico: 10 de julio al 23 de septiembre de 2026

10 de julio al 23 de septiembre de 2026 Alistamiento para el cuarto trimestre: 24, 25 y 28 de septiembre

24, 25 y 28 de septiembre Cuarto trimestre académico: 29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026

29 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 Evaluación de la vigencia: 14 y 15 de diciembre de 2026

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co