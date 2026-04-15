Paso a paso para inscribirse al Sena y estudiar gratis en segunda oferta de formación 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informó que ya se encuentra disponible el proceso previo de registro para quienes deseen participar en la Segunda Oferta de Formación Presencial y a Distancia correspondiente al año 2026. Esta convocatoria contempla más de 36.000 cupos en diferentes niveles educativos y busca facilitar el acceso a formación técnica en distintas regiones del país.

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De acuerdo con la entidad, los interesados deben realizar el registro en la plataforma digital Betowa antes de que inicie el periodo oficial de inscripciones, el cual está programado entre el 18 y el 22 de abril de 2026. Por esa razón, el Sena recomienda no esperar hasta el último momento y realizar desde ahora el registro o la verificación de datos en el sistema. La formación para quienes resulten seleccionados está prevista para comenzar entre finales de mayo y los primeros días de junio.

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Los cupos disponibles están distribuidos en programas de nivel operario, auxiliar, técnico y tecnólogo, modalidades orientadas a fortalecer habilidades relacionadas con el trabajo, el emprendimiento y la formación para distintos sectores productivos del país.



¿Cómo registrarse, paso a paso, a Betowa?

Para acceder a los cursos ofrecidos por el Sena, es necesario registrarse en el portal Betowa, donde los interesados podrán inscribirse en los programas de su elección.



Ingrese al sitio web Sena Betowa . En la página principal encontrará el botón "Registrarse" , que deberá pulsar para comenzar el proceso de registro.

. En la página principal encontrará el botón , que deberá pulsar para comenzar el proceso de registro. En la pantalla de registro, seleccione el tipo de documento de identidad que utilizará para su registro en el Sena. Puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería. Después, ingrese el número de documento y haga clic en "Continuar" . El sistema verificará si ya estaba registrado anteriormente en SofiaPlus.

. El sistema verificará si ya estaba registrado anteriormente en SofiaPlus. Betowa le presentará los términos y condiciones de uso de la plataforma del Sena, los cuales es importante leerlos detenidamente. Si está de acuerdo, marque la casilla de verificación y haga clic en "Continuar" .

. Ingrese sus datos personales y asegúrese de llenar todos los campos obligatorios, especialmente los marcados con un asterisco (*). Al finalizar, haga clic en "Continuar" .

. Complete la información relacionada con su lugar de residencia, teléfonos de contacto (fijo y móvil) y, si es necesario, los datos de un acudiente. Recuerde que debe ingresar correctamente los indicativos nacionales y de área para los números de teléfono.

La plataforma del Sena le pedirá que establezca una contraseña de al menos cinco caracteres numéricos. Después de ingresar los caracteres de verificación de la imagen, haga clic en "Terminar" .

. Una vez completados estos pasos, el sistema le confirmará que su registro ha sido exitoso. Además, recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.

En cuanto a los requisitos para participar, el Sena indicó que los aspirantes deben tener al menos 14 años de edad. Sin embargo, algunos programas pueden exigir condiciones adicionales dependiendo del nivel de formación seleccionado.



Para los niveles auxiliar, operario y técnico no es obligatorio contar con un título académico previo, lo que facilita el acceso a personas que buscan iniciar procesos de formación sin haber finalizado estudios formales. En el caso de los programas de nivel tecnólogo, sí se requiere haber culminado el bachillerato y presentar el certificado de las pruebas Saber 11.



¿Cómo inscribirse a cursos gratuitos del Sena en Betowa?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

Según explicó el SENA, esta oferta está dirigida a ciudadanos colombianos y también a extranjeros que cuenten con una situación migratoria regular en el país. La entidad señaló que la convocatoria busca brindar oportunidades de formación a diferentes grupos poblacionales, incluyendo campesinos, personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras (NARP), comunidades indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres, entre otros aspirantes que cumplan los requisitos establecidos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co