¿Cuál es la edad en que la mujer siente más placer durante la relación sexual? Esto dice un experto

La pregunta sobre en qué momento de la vida las mujeres experimentan mayor goce en sus relaciones sexuales es un tema recurrente en las consultas de salud y en las conversaciones privadas. Existe una idea generalizada de que el cuerpo funciona bajo un cronómetro que determina cuándo se alcanza un punto máximo y cuándo empieza a decaer. Sin embargo, los datos y la práctica clínica sugieren que el placer no se rige por fechas de nacimiento, sino por procesos internos y sociales.

¿Cuál es la edad en que la mujer siente más placer?

Para entender este fenómeno, es necesario alejarse de la visión del cuerpo como una máquina biológica y verlo como un espacio influenciado por la historia personal. Laurent Marchal, psicólogo sexólogo de la Universidad Konrad Lorenz, explicó en Noticias Caracol que esta inquietud suele nacer de una preocupación por comprender la propia experiencia. Según el experto, “detrás de ella suele existir la idea de que el placer femenino responde a una especie de calendario biológico, como si hubiera un momento específico de la vida en el que el cuerpo alcanza su máximo potencial”.

La sexualidad no es un paquete que se recibe terminado al llegar a la adultez. Es una capacidad que se construye día a día. Desde la infancia y la adolescencia, las mujeres reciben instrucciones sobre cómo deben comportarse y qué deben sentir. Muchas de estas enseñanzas están cargadas de conceptos como la vergüenza o la idea de que el deseo propio debe quedar en segundo plano.



Estos mensajes no se borran al cumplir cierta edad. Se quedan instalados en la mente y afectan la forma en que se vive la intimidad años después. Marchal señala que “el límite del placer no está definido únicamente por lo que el cuerpo es capaz de sentir, sino por el grado en que la mujer se permite habitar su propia experiencia sin el peso de esos juicios aprendidos”. Por lo tanto, una mujer puede tener veinte o cincuenta años y sentir limitaciones similares si no ha logrado cuestionar esas ideas impuestas por su entorno.



El aprendizaje y el conocimiento propio

En lugar de una edad fija, lo que se observa en la realidad es una evolución ligada al conocimiento del propio cuerpo. A medida que pasan los años, muchas mujeres logran poner distancia con las demandas de los demás y empiezan a priorizar sus sensaciones. Este proceso de apropiación es lo que suele confundirse con un pico biológico de placer.



El autoerotismo juega un papel fundamental en este camino. Conocer qué zonas responden mejor al estímulo y entender los ritmos personales permite que la comunicación en pareja sea más clara y efectiva. El aumento de la satisfacción que reportan muchas mujeres en etapas maduras de su vida no es un regalo de la naturaleza por envejecer, sino el resultado de haber aprendido a escucharse. Al respecto, el sexólogo afirma que este cambio es “la consecuencia de un proceso de aprendizaje y apropiación que les permite acceder de una manera diferente a su propia capacidad de sentir”.



Los obstáculos mentales al placer

No todo es cuestión de tiempo. Hay factores que pueden frenar el placer sin importar los años que figuren en el documento de identidad. Cuando una persona vive su sexualidad con ansiedad, miedo o culpa, la conexión con las sensaciones se rompe. Un problema común es la tendencia a evaluarse durante el acto sexual. En lugar de sentir la caricia o la respuesta de la piel, la atención se desplaza hacia pensamientos sobre la apariencia física o el desempeño.

Se genera una división donde la mujer se convierte en espectadora de su propio encuentro. Marchal describe esto como una situación donde “la persona tiene dificultades para estar presente en su propia experiencia, porque su atención se encuentra ocupada por pensamientos de autoevaluación, preocupación o exigencia”. En este estado, el cuerpo puede estar recibiendo estímulos físicos, pero la mente no los procesa como placer porque está en otro lugar.



Nuevas herramientas para la conexión corporal

La ciencia ha buscado formas de ayudar a las personas a recuperar esa presencia en sus cuerpos. En Colombia, se han realizado investigaciones, como las desarrolladas en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que utilizan técnicas de atención plena para mejorar el bienestar sexual. Estos métodos no buscan arreglar algo que esté roto en el organismo, sino entrenar la mente para que deje de juzgar y empiece a sentir.

El trabajo clínico demuestra que cuando se reduce la ansiedad y se fomenta la apertura a la experiencia, la satisfacción aumenta. Esto refuerza la idea de que “el placer no depende únicamente de la estimulación, sino de la capacidad de la persona para habitar su cuerpo con presencia”. Al entrenar la atención, se eliminan las interferencias que impiden que el placer fluya de manera natural.



La desaparición del mito de la edad

Al analizar estos factores, la cifra de la edad deja de ser relevante. El placer es una vivencia que se transforma según el vínculo que cada mujer tiene consigo misma. Si esa relación está basada en el juicio y la desconexión, el goce será menor. Si se basa en la curiosidad y la aceptación, la experiencia se vuelve más profunda.

No hay un momento universal para el placer máximo. Hay momentos de libertad y de consciencia. El experto concluye que “el placer no es el resultado de cumplir cierta edad, sino de construir una relación diferente con uno mismo”. Al final, la capacidad de sentir satisfacción es una característica que acompaña a la mujer durante toda su vida, siempre que se den las condiciones para que pueda manifestarse sin trabas mentales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL