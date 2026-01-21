¿Planea ir al Mundial 2026? Colombianos hinchas podrán adelantar la cita de visa a Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que los colombianos que ya cuenten con entradas oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrán acceder a citas prioritarias para la solicitud de visa. La medida hace parte de un nuevo mecanismo coordinado con la FIFA, denominado FIFA Pass, que busca facilitar la programación de entrevistas consulares, sin eliminar los requisitos migratorios ni los controles de seguridad.

De acuerdo con la publicación de la entidad, los aficionados que hayan comprado sus boletas directamente por medio de la FIFA podrán activar el llamado FIFA Pass en la plataforma oficial del organismo rector del fútbol. Este registro les permitirá acceder a un sistema especial de agendamiento de entrevistas, diseñado para adelantar las fechas disponibles frente a las citas ordinarias.



La embajada aclaró que este beneficio no equivale a una visa automática ni garantiza la entrada a Estados Unidos, sino que se limita a facilitar el acceso a una entrevista consular en un plazo más corto. Todos los solicitantes, sin excepción, deberán cumplir con los procedimientos habituales de evaluación, verificación de antecedentes y requisitos migratorios.



Así funciona el Fifa Pass para ir al Mundial 2026

El anuncio se da tras la cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026 que ya inició con la clasificación de la mayoría de los seleccionados que se disputarán la Copa del Mundo en junio y julio del otro año.



De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Fifa, Gianni Infantino, ya habían anunciado el Fifa Pass, un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial.

El Fifa Pass permitirá que los aficionados con entradas obtengan prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas en los consulados de Estados Unidos por delante de otras ya programadas. La Embajada en Bogotá invitó a quienes ya tengan boletas a no aplazar el trámite de visa y comenzar el proceso con suficiente anticipación.



¿Cómo activar el Fifa Pass?

El FIFA Pass es un sistema de registro que se activa a través del sitio oficial de la FIFA. Una vez el aficionado vincula su entrada a su perfil, la información puede ser utilizada para acceder a instrucciones específicas sobre el proceso de visado y, en el caso de Estados Unidos, a opciones de citas de entrevista más cercanas en el calendario.

De acuerdo con la información divulgada por la organización y autoridades estadounidenses, los aficionados deberán completar primero el proceso regular de solicitud de visa en la página del Departamento de Estado. Posteriormente, quienes estén habilitados por medio del FIFA Pass podrán consultar la disponibilidad de citas prioritarias.

La FIFA también ha advertido que, si un comprador de entradas no logra obtener la visa o se le niega el ingreso al país, no habrá compensaciones automáticas por parte de FIFA Ticketing, por lo que el trámite migratorio sigue siendo una responsabilidad individual del viajero.



Recomendaciones para los solicitantes en Colombia

Desde Bogotá, la embajada hizo un llamado a los interesados en asistir al Mundial a iniciar los trámites cuanto antes, teniendo en cuenta que los procesos consulares pueden extenderse y que el beneficio de priorización no elimina etapas como el diligenciamiento del formulario, el pago de derechos consulares ni la entrevista presencial.

También recordó que es indispensable contar con documentación completa y veraz, demostrar los motivos del viaje y acreditar las condiciones exigidas para la visa de no inmigrante, como vínculos con el país de origen y solvencia para cubrir los gastos del desplazamiento.

El torneo, que se disputará entre junio y julio del próximo año, contará con 48 selecciones, 16 ciudades sede y más de un centenar de partidos distribuidos en Norteamérica.

