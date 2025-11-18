¿Cómo funciona el Fifa Pass? Así puede adelantar cita de visa a Estados Unidos si va al Mundial

La cuenta regresiva para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en 2026 ya se inició, con la clasificación de la mayoría de los seleccionados que se disputarán la Copa del Mundo en junio y julio del otro año. Incluso, la venta de boletaría por parte de la Fifa ya va en su segunda etapa.

Ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la Fifa, Gianni Infantino, anunciaron este lunes el Fifa Pass, un nuevo sistema que agilizará los trámites migratorios para los hinchas que hayan comprado entradas para el Mundial.

El Fifa Pass permitirá que los aficionados con entradas obtengan prioridad ante el Departamento de Estado para acceder a citas en los consulados de Estados Unidos por delante de otras ya programadas.



"Hemos desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para hacer frente a esta situación, en algunos casos duplicando la presencia consular en nuestras embajadas en determinados países", explicó el secretario de Estado, Marco Rubio.



El anuncio se hizo en el Despacho Oval tras una reunión del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, en la que participaron Trump, Infantino, Rubio y otros miembros del equipo.

"Para quienes tengan intención de acompañarnos en el Mundial, les recomiendo encarecidamente que soliciten su visado de inmediato", afirmó Trump.

Rubio detalló que, en cerca del 80 por ciento de consulados estadounidenses en el mundo, ahora se puede conseguir una cita en un plazo de 60 días, incluidos en Argentina y Brasil.

"Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para cualquiera de los partidos, soliciten el visado cuanto antes si aún no lo han hecho. No esperen hasta el último minuto", insistió Rubio.

"Su entrada no es un visado. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Lo que garantiza es una cita expedita. Aun así, van a pasar por el mismo proceso de verificación. Vamos a hacer exactamente las mismas comprobaciones que a cualquier otra persona. La única diferencia es que los adelantamos en la fila", añadió.

Por su parte, Gianni Infantino, manifestó que "Estados Unidos abre sus puertas al mundo. Siempre hemos dicho que esta será la Copa Mundial de la Fifa más grande e inclusiva hasta la fecha, y el servicio Fifa Pass es una prueba de ello".



¿Cómo puede acelerar sus citas?

La Copa Mundial tiene a disposición de los aficionados más de seis millones de boletos en sus 16 ciudades anfitrionas de Canadá, Estados Unidos y México.

De acuerdo con la Fifa, los aficionados que se encuentren en países con citas disponibles para entrevistas y requieran un visado para entrar en EE. UU. deben presentar la solicitud cuanto antes en Copa Mundial y, posteriormente, al Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde enero del 2026, la Fifa facilitará más información sobre el sistema de citas prioritarias a quienes ya tengan boletas para el Mundial.

Para comenzar sus trámites debe visitar la página del Departamento de Estado, donde se indican una serie de requisitos que necesita si está preparando un viaje a Estados Unidos con motivo del Mundial del 2026.

No obstante, la misma Fifa ha dicho que en caso de que el titular del boleto no consiga la visa o autorización de viaje necesaria, o se le deniegue el ingreso al país por no cumplir con los requisitos establecidos, Fifa Ticketing no otorgará ningún tipo de compensación.

“Dado el tiempo que pueden requerir los trámites migratorios, se recomienda encarecidamente a quienes deseen asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 que completen sus solicitudes de visa o autorización de viaje con la mayor antelación posible, a fin de evitar complicaciones y disfrutar plenamente del Mundial”, anotaron.

Con información de EFE