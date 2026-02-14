¿Por qué casi la mitad de los colombianos se interesa por relaciones abiertas? Esto dicen expertos

La forma en la que los colombianos entienden el amor, la pareja y la fidelidad está cambiando. Así lo confirma un reciente estudio que revela que el 48 % de los colombianos ha experimentado o se siente interesado en relaciones no monogámicas, una cifra que desafía décadas de creencias culturales y sociales sobre la monogamia como "único" modelo legítimo de vínculo afectivo.



Aunque para muchas personas este dato resulta sorprendente, esto no es reciente pues solo 40 de las 238 sociedades humanas registradas en el mundo se estructuran en torno a la monogamia, esto de acuerdo con la Universidad de Maryland.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además desde la psicología y la sexología se advierte que no se trata de una moda, sino de un proceso de visibilización y desestigmatización de prácticas que han existido históricamente, pero que durante años se mantuvieron ocultas por miedo al juicio social.

De hecho, la monogamia no es la norma en la naturaleza. Según estudios citados por la Universidad de Valparaíso, en el mundo animal la monogamia apenas agrupa cerca del 5 % de los mamíferos, mientras que aproximadamente el 97 % de las especies practican algún tipo de poligamia, priorizando la supervivencia de la especie por encima de la lealtad romántica.



Sin embargo, en las sociedades humanas, la monogamia se consolidó como el modelo dominante, fuertemente respaldado por normas religiosas, morales y jurídicas.



Este cambio de mentalidad en Colombia quedó evidenciado en un estudio impulsado por Gleeden, la app de citas no monógamas líder en Latinoamérica, en colaboración con Dive Marketing. La investigación se realizó en países como Argentina, Brasil, México y Colombia, y mostró una sociedad cada vez más abierta a explorar nuevas formas de relacionamiento afectivo y sexual.

Publicidad

En el caso colombiano, el estudio reveló que el 43 % de los encuestados reconoce al menos un tipo de relación no monogámica, siendo las más identificadas las relaciones abiertas (65 %), el poliamor (64 %) y la poligamia (59 %). No obstante, el informe también evidenció una fuerte confusión conceptual, ya que el 59 % asocia erróneamente la no monogamia con la infidelidad.

Cuando se analizan las experiencias reales, el 48 % de los colombianos afirma haber vivido algún tipo de relación no monogámica. La infidelidad encabeza la lista con un 31 %, seguida por las relaciones abiertas (19 %), las tríadas (15 %), la anarquía relacional y la polifidelidad (14 % cada una), el poliamor (12 %), el intercambio de parejas (11 %) y la poligamia (9 %).

Publicidad

Desde una mirada clínica y sociocultural, el psicólogo y sexólogo Laurent Marchal, docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, aclara que la diversidad relacional no es un fenómeno reciente.

“A lo largo de la historia han existido arreglos relacionales distintos a la monogamia normativa. Lo que ha cambiado no es tanto la práctica, sino su nivel de visibilidad, nombramiento y legitimación social”, señala.

Marchal explica que durante décadas estas experiencias se vivieron en secreto, marcadas por la culpa y la transgresión, debido al peso de normas morales y religiosas. Hoy, factores como una mayor alfabetización emocional, el acceso a discursos académicos, los movimientos por los derechos sexuales y el valor creciente de la autonomía personal han permitido que estas realidades se expresen con mayor honestidad.



¿Por qué la infidelidad sigue siendo la más común?

Para la sexóloga especialista y vocera de Gleeden, la infidelidad sigue siendo más frecuente porque muchas personas evitan enfrentar conversaciones incómodas dentro de la pareja.

“La gente no quiere afrontar esa conversación. Es un tema que toca la autoestima y desafía la forma tradicional de ver las relaciones. Muchos prefieren engañar y mantener el status quo”, explica.

Publicidad

A esto se suman barreras emocionales profundas. En Colombia, el principal obstáculo para practicar relaciones no monogámicas es la falta de comunicación (44 %), seguida de la desconfianza y las expectativas (28 %) y la gestión emocional (27 %).

Además, la no monogamia no significa infidelidad pues para el experto uno de los puntos clave del debate es diferenciar la infidelidad de las relaciones no monogámicas éticas.

Publicidad

“La diferencia no está en el número de personas, sino en el marco ético”, subraya Marchal. “La infidelidad implica engaño y ruptura de acuerdos; la no monogamia se basa en consentimiento, comunicación y honestidad”. Lejos de reflejar falta de compromiso, estas relaciones suelen exigir mayores niveles de responsabilidad emocional y autoconocimiento.

Contrario a lo que muchos creen, las aplicaciones de citas y las redes sociales no crearon la no monogamia, pero sí facilitaron su visibilización.

“Estas plataformas han permitido que personas con experiencias similares se encuentren, se nombren y se reconozcan. Antes, eso era mucho más difícil”, explica Marchal. Además, han contribuido a normalizar conversaciones sobre consentimiento, acuerdos y comunicación emocional, reduciendo el estigma y el aislamiento de quienes no encajan en el modelo tradicional.



Un cambio generacional en las relaciones amorosas

Las nuevas generaciones lideran esta transformación. El 83 % de los menores de 25 años valora la exploración, el 77 % prioriza la libertad sexual y el 75 % la conexión emocional. Muchos, según la experta de la , crecieron observando modelos de pareja marcados por la traición y no desean repetirlos.

De cara al futuro, el 42 % de los colombianos cree que predominará la diversidad relacional, mientras otros apuestan por la soltería y los vínculos mediados por la tecnología.

Publicidad

Más que una ruptura con el amor, los datos revelan una búsqueda de relaciones más honestas, conscientes y acordadas, en una sociedad que empieza a cuestionar lo que durante años se dio por sentado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co