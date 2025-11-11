El 11:11 en calendario: ¿por qué se considera un momento para manifestar deseos, según numerología?

Cada año, el calendario marca una fecha que despierta curiosidad y debate: el 11 de noviembre, conocido popularmente como 11/11. Para muchas personas, es solo un día más; para otras, representa un momento especial cargado de simbolismo. En redes sociales y círculos espirituales se habla del portal energético 11:11, una expresión que parece sacada de un libro de misticismo, pero que tiene raíces en creencias sobre sincronías, numerología y energía universal. ¿Por qué esta fecha genera tanto interés? ¿Qué significa realmente el número 11:11? ¿Es una coincidencia matemática o un mensaje del universo? Noticias Caracol se lo explica.

Para comprender el significado del 11/11, es necesario entender la importancia del número 11 en la numerología. Según esta disciplina, el 11 es un número maestro, asociado con intuición, espiritualidad y conexión con planos superiores. Cuando aparece repetido —como en 11:11— se interpreta como una señal amplificada. En numerología, los números maestros (11, 22, 33) no se reducen a una sola cifra porque se consideran portadores de vibraciones especiales. El 11, en particular, se vincula con:



Despertar espiritual: se cree que invita a mirar más allá de lo material.

Intuición elevada: potencia la percepción y la sensibilidad.

Puente entre lo humano y lo divino: actúa como un canal de conexión.

Por eso, cuando el calendario marca 11/11, se considera que la energía de este número se multiplica, creando un momento propicio para reflexionar, manifestar deseos y abrirse a cambios.



¿Qué es un “portal energético”?

El término “portal energético” no pertenece a la física tradicional, sino a la espiritualidad contemporánea. Se utiliza para describir períodos en los que, según estas creencias, la energía universal fluye con mayor intensidad, facilitando procesos de transformación personal. Un portal energético se interpreta como:



Una ventana simbólica: no es un objeto físico, sino un momento que invita a la introspección.

Un punto de alineación: se cree que ciertas fechas, por su carga numérica, favorecen la conexión con intenciones profundas.

Un espacio para manifestar: muchas personas aprovechan el 11/11 para escribir metas, meditar o agradecer.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la idea de portales energéticos, para quienes practican estas creencias, el 11/11 es una oportunidad para sincronizar pensamientos y emociones con lo que desean atraer. El calendario occidental marca el 11 de noviembre como 11/11, una secuencia que coincide con la hora simbólica 11:11. Esta repetición se interpreta como una señal de equilibrio y apertura. En redes sociales, es común ver mensajes como “pide un deseo cuando veas 11:11”, porque se asocia con momentos de conexión.

Además, el 11 de noviembre tiene resonancia histórica: en 1918 se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, lo que añade un componente de paz y cierre de ciclos. Aunque este hecho no está relacionado con la numerología, refuerza la idea de transformación y nuevos comienzos.



¿Qué cambios anuncia el universo según esta creencia?

Quienes siguen la idea del portal 11:11 sostienen que este día marca el inicio de procesos internos y externos. No se trata de transformaciones inmediatas ni de sucesos mágicos que ocurren de la noche a la mañana. Más bien, se interpreta como el comienzo de movimientos que nacen en la mente y, con el tiempo, se reflejan en la vida cotidiana. Es un momento que invita a la reflexión y a la acción consciente.



Uno de los cambios más mencionados es la claridad mental. Se considera que el 11/11 es un buen momento para definir objetivos, ordenar pensamientos y establecer prioridades. Esta claridad no surge por arte de magia, sino porque la fecha se utiliza como un recordatorio para detenerse y pensar en lo que realmente se desea lograr.



Otro aspecto importante es la liberación de cargas. Según esta creencia, el portal energético impulsa a dejar atrás pensamientos limitantes, emociones negativas y patrones que ya no aportan bienestar. Es una invitación a soltar aquello que impide avanzar, para abrir espacio a nuevas experiencias. Finalmente, se habla de la apertura a nuevas oportunidades. El 11/11 se interpreta como un llamado a confiar en lo desconocido, a dar pasos hacia lo que parece incierto, pero puede traer crecimiento. Esta apertura implica disposición para aceptar cambios y asumir retos que antes se evitaban por miedo o inseguridad.



¿Cómo se vive el 11/11 en la práctica?

Para quienes creen en el portal energético, el 11/11 se convierte en una jornada de rituales sencillos. Algunos ejemplos:



Meditación consciente: dedicar unos minutos a respirar y visualizar metas.

Escribir intenciones: anotar en un cuaderno lo que se desea atraer.

Agradecimiento: reconocer lo que ya se tiene como parte del proceso.

Estas prácticas no requieren objetos especiales ni conocimientos avanzados; se basan en la idea de que la mente influye en la realidad. Desde una perspectiva racional, el 11/11 es una coincidencia numérica. Sin embargo, la psicología transpersonal y la teoría de la sincronía de Carl Jung sugieren que ciertos patrones pueden tener significado simbólico para quien los percibe. Ver 11:11 en un reloj, por ejemplo, puede interpretarse como un recordatorio de atención plena.

Es importante reconocer que la idea del portal energético carece de respaldo científico. No hay estudios que demuestren que el 11/11 altera la energía del universo. Sin embargo, la práctica de establecer intenciones y meditar tiene beneficios comprobados para la salud mental: reduce el estrés, mejora la concentración y fortalece la resiliencia.

De otro lado, el 11 de noviembre también se ha convertido en un fenómeno cultural. En países como China, se celebra el Día del Soltero, una jornada de compras masivas que mueve millones de dólares. Este uso comercial contrasta con la interpretación espiritual, pero demuestra cómo una fecha puede adquirir múltiples significados. En redes sociales, hashtags como #Portal1111 o #Manifestación1111 se vuelven tendencia cada año, reflejando el interés global por rituales y prácticas de bienestar.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL