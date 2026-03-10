Icetex abre convocatoria de becas para cursar maestrías en la Universidad Europea de España

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de una convocatoria de becas dirigida a profesionales colombianos interesados en cursar estudios de maestría en modalidad virtual en la Universidad Europea de España. La iniciativa contempla 25 apoyos económicos que cubrirán entre el 60% y el 80% del valor de la matrícula en programas de posgrado en distintas áreas del conocimiento.
La convocatoria hace parte de los acuerdos de cooperación académica entre ICETEX y la Universidad Europea, institución de educación superior que cuenta con sedes en Madrid, Valencia, Canarias y Andalucía, y que ofrece programas de formación tanto presenciales como virtuales. En esta oportunidad, los programas se desarrollarán completamente en línea y en idioma español, lo que permite la participación de profesionales residentes en Colombia y también de colombianos que se encuentren en el exterior.
De acuerdo con la información oficial, el proceso de inscripción estará habilitado hasta las 5:00 de la tarde del 13 de marzo de 2026. Las personas interesadas deberán realizar su postulación a través de la plataforma del Icetex y cargar la documentación solicitada en formato digital. Entre los requisitos obligatorios se encuentra contar con una carta de preadmisión expedida previamente por la Universidad Europea para alguno de los programas de maestría disponibles.
Las maestrías tendrán una duración aproximada de 12 meses y están programadas para iniciar el 15 de abril de 2026. Al finalizar el programa, los estudiantes obtendrán un título oficial expedido por la Universidad Europea. Aunque las becas cubren un porcentaje importante del costo de la matrícula, los beneficiarios deberán asumir cualquier gasto adicional relacionado con el desarrollo de sus estudios, ya que el apoyo financiero está destinado únicamente al pago parcial del programa académico.
Becas del Icetex para estudiar con financiación del 60%
Dentro de la convocatoria se ofrecen 20 becas que cubren el 60% del costo de matrícula de los programas académicos. Estas becas están dirigidas a profesionales que deseen cursar maestrías en áreas como educación, administración, derecho, ingeniería, arquitectura, logística, psicología, energías renovables, gestión ambiental, entre otras. Entre los programas disponibles se encuentran:
- Máster universitario en diseño de interiores
- Máster universitario en marketing
- Máster universitario en gestión negocio marítimo y derecho marítimo
- Máster universitario en fiscalidad internacional
- Máster universitario en dirección en gestión pública
- Máster universitario en derechos humanos
- Máster universitario en asesoría jurídica de la empresa
- Máster universitario en psicopedagogía
- Máster universitario en neuroeducación
- Máster universitario en innovación educativa
- Máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera (ELE)
- Máster universitario en educación universitaria
- Máster universitario en atención temprana
- Máster universitario en terrorismo, seguridad y defensa
- Máster universitario en dirección y gestión financiera
- Máster universitario en dirección y gestión de recursos humanos
- Máster universitario en gestión de proyectos
- Máster universitario en arquitectura sostenible y bioconstrucción
- Máster universitario en energías renovables
- Máster universitario en gestión ambiental y energética de las organizaciones
- Máster universitario en logística
- Máster universitario en dirección de empresas
- Máster universitario en dirección y gestión de enfermería
- Máster universitario en prevención de riesgos laborales
- MBA - Construction Management
- Máster universitario en Big Data Analytics
- Máster universitario en seguridad de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones
- Máster universitario en ingeniería de organización, dirección de proyectos y empresas
- Máster universitario en sistemas integrados de gestión
- Máster universitario en psicología infantil y juvenil
Para postularse a estas becas, los aspirantes deben cumplir algunos requisitos académicos y profesionales. Entre ellos se exige contar con un título universitario debidamente reconocido por la autoridad educativa correspondiente, tener un promedio acumulado mínimo de 3,5 sobre 5,0 durante el pregrado y acreditar al menos 12 meses de experiencia laboral posterior a la obtención del título profesional.
Además, los candidatos deben tener entre 21 y 65 años al momento del cierre de la convocatoria y presentar el certificado de notas expedido por la institución donde realizaron sus estudios de pregrado.
Becas del 80% para estudiar en la Universidad Europea
La convocatoria también incluye cinco becas que cubrirán el 80% del valor de la matrícula. Estas están destinadas a seis programas específicos que ofrece la Universidad Europea en modalidad virtual. Los programas que aplican para este porcentaje de financiación son:
- Máster Universitario en Big Data Analytics
- Máster Universitario en Sistemas Integrados De Gestión
- Máster Universitario en Educación Universitaria
- Máster Universitario en Diseño de Interiores
- Máster Universitario en Recursos Humanos
- Máster Universitario en Asesoría Jurídica y de la Empresa
En este caso, los requisitos académicos son más exigentes, pues las personas interesadas deberán contar con un promedio mínimo de 4,0 sobre 5,0 en su pregrado y demostrar al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada con el área del programa al que desean aplicar.
Al igual que en la convocatoria de las becas del 60%, es obligatorio presentar la carta de preadmisión emitida por la Universidad Europea. Este documento debe obtenerse directamente ante la institución educativa antes de iniciar el proceso de postulación en la plataforma del Icetex.
¿Cómo es el proceso de selección para las becas?
El proceso de selección se desarrollará en dos etapas. Primero, el Icetex realizará una preselección de las candidaturas que cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente, el listado de aspirantes preseleccionados será enviado a la Universidad Europea, que será la entidad encargada de tomar la decisión final sobre las personas beneficiarias de las becas.
La Comisión Nacional de Becas del Icetex tiene previsto analizar las postulaciones el 23 de marzo de 2026. La comunicación de resultados se realizará posteriormente a través de correo electrónico a las personas participantes en la convocatoria.
El Icetex recordó que todos los trámites relacionados con esta convocatoria deben realizarse de manera directa a través de sus canales oficiales y que el proceso no tiene ningún costo. La entidad también hizo un llamado a los aspirantes para evitar intermediarios o tramitadores que ofrezcan gestionar la postulación. En caso de detectar este tipo de prácticas, las personas pueden reportarlas a través de los canales de atención habilitados por la entidad.
Las personas interesadas en participar en esta convocatoria pueden consultar los requisitos completos, la lista de programas disponibles y las condiciones de postulación en la página oficial del Icetex, en la sección de becas vigentes. Allí también se encuentra el acceso al sistema de registro para completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite establecida.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co