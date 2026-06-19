Defensora insta a candidatos y presidente a “evitar un lenguaje que pueda conducir a alteraciones”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo “un llamado dirigido a los dos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y al presidente de la República (Gustavo Petro), así como a todos los líderes políticos de opinión” para “desescalar el lenguaje, a evitar la estigmatización, a hacer un llamado a la tranquilidad, evitar un lenguaje que pueda conducir a unas alteraciones de violencia después de las elecciones, a no hacer anuncios de fraude sin fundamento suficiente y canalizarlos por las vías institucionales”.

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El pedido de la funcionaria fue reiterado en una entrevista que concedió a Noticias Caracol en vivo, en la que precisó que “es responsabilidad de él” las declaraciones que dé el día de la segunda vuelta presidencial. (Lea también: El llamado de instituciones y alcaldes a proteger la democracia y respetar resultados de elecciones)



Defensora explica el riesgo del lenguaje durante las elecciones

Marín insistió en su llamado “a esos líderes y al presidente de la República a que dé un mensaje de tranquilidad y calma, si no lo hace es su responsabilidad, pero estamos las otras instituciones para garantizar este proceso”.

Agregó que el presidente de la República “cuestiona los resultados, que es distinto a que haya unos resultados que se aceptan y luego se irrespetan, y otra cosa es que se cuestionen los resultados”.



Esa posición, indicó, “es problemática porque genera un mensaje a la ciudadanía de incertidumbre, de desconfianza institucional sin evidencia suficiente, y sobre todo que no ha sido tramitada por los canales institucionales. El riesgo es que genere desinformación en la ciudadanía que pueda conllevar a unas reacciones que no están basadas en información veraz”.



Por eso volvió a subrayar su “llamado a la tranquilidad, a la confianza institucional, un llamado a que las personas que defienden una u otra tendencia de las candidaturas presidenciales que se van a decidir este domingo tengan la tranquilidad de que las instituciones jugarán en favor de la democracia y no en favor de ningún interés político en particular”.



Denuncias sobre carnetización y presión a los ciudadanos

Al respecto, la defensora recordó que desde su institución se ha emitido alerta temprana electoral desde octubre de 2025. “Seguimos viendo incidentes de posibles presiones de diferente nivel armadas en favor no solo de una de las candidaturas, la incidencia ha sido en algunos casos más explícita, en otros casos más implícita, pero hemos podido constatar que esta incidencia no ha logrado generar una correlación con los resultados electorales. Es decir, que en la mayoría de los lugares donde hemos constatado esta presión armada no ha generado un voto unívoco en favor de una u otra candidatura. Hay un porcentaje muy pequeño, alrededor del 0,08 % de las mesas donde el 100 % de la votación estuvo a favor de uno u otro candidato. Su porcentaje o incidencia no es determinante”.

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Sobre las denuncias de carnetización, Marín aseguró que esto “no surgió en este proceso electoral, es propia de la gobernanza armada ilegal que tienen los grupos en algunos corregimientos y veredas de algunos municipios del país”.

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