En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
ÁLVARO URIBE
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
IVÁN CEPEDA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Defensora insta a candidatos y presidente a “evitar un lenguaje que pueda conducir a alteraciones”

Defensora insta a candidatos y presidente a “evitar un lenguaje que pueda conducir a alteraciones”

Señaló que cuando el mandatario “cuestiona los resultados” genera “un mensaje a la ciudadanía de incertidumbre, de desconfianza institucional sin evidencia suficiente” y conlleva a un riesgo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
Comparta en:
Defensora insta a candidatos y presidente a “evitar un lenguaje que pueda conducir a alteraciones”
Colprensa

La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo “un llamado dirigido a los dos candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y al presidente de la República (Gustavo Petro), así como a todos los líderes políticos de opinión” para “desescalar el lenguaje, a evitar la estigmatización, a hacer un llamado a la tranquilidad, evitar un lenguaje que pueda conducir a unas alteraciones de violencia después de las elecciones, a no hacer anuncios de fraude sin fundamento suficiente y canalizarlos por las vías institucionales”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El pedido de la funcionaria fue reiterado en una entrevista que concedió a Noticias Caracol en vivo, en la que precisó que “es responsabilidad de él” las declaraciones que dé el día de la segunda vuelta presidencial. (Lea también: El llamado de instituciones y alcaldes a proteger la democracia y respetar resultados de elecciones)

Defensora explica el riesgo del lenguaje durante las elecciones

Marín insistió en su llamado “a esos líderes y al presidente de la República a que dé un mensaje de tranquilidad y calma, si no lo hace es su responsabilidad, pero estamos las otras instituciones para garantizar este proceso”.

Últimas Noticias

¿Por quién va a votar? El guiño del expresidente Juan Manuel Santos en la segunda vuelta
Elecciones Colombia

¿Por quién va a votar? Esto dijo el expresidente Juan Manuel Santos sobre la segunda vuelta

El llamado de instituciones y alcaldes a proteger la democracia en las elecciones presidenciales
Elecciones Colombia

El llamado de instituciones y alcaldes a proteger la democracia y respetar resultados de elecciones

Agregó que el presidente de la República “cuestiona los resultados, que es distinto a que haya unos resultados que se aceptan y luego se irrespetan, y otra cosa es que se cuestionen los resultados”.

Esa posición, indicó, “es problemática porque genera un mensaje a la ciudadanía de incertidumbre, de desconfianza institucional sin evidencia suficiente, y sobre todo que no ha sido tramitada por los canales institucionales. El riesgo es que genere desinformación en la ciudadanía que pueda conllevar a unas reacciones que no están basadas en información veraz”.

Por eso volvió a subrayar su “llamado a la tranquilidad, a la confianza institucional, un llamado a que las personas que defienden una u otra tendencia de las candidaturas presidenciales que se van a decidir este domingo tengan la tranquilidad de que las instituciones jugarán en favor de la democracia y no en favor de ningún interés político en particular”.

Denuncias sobre carnetización y presión a los ciudadanos

Al respecto, la defensora recordó que desde su institución se ha emitido alerta temprana electoral desde octubre de 2025. “Seguimos viendo incidentes de posibles presiones de diferente nivel armadas en favor no solo de una de las candidaturas, la incidencia ha sido en algunos casos más explícita, en otros casos más implícita, pero hemos podido constatar que esta incidencia no ha logrado generar una correlación con los resultados electorales. Es decir, que en la mayoría de los lugares donde hemos constatado esta presión armada no ha generado un voto unívoco en favor de una u otra candidatura. Hay un porcentaje muy pequeño, alrededor del 0,08 % de las mesas donde el 100 % de la votación estuvo a favor de uno u otro candidato. Su porcentaje o incidencia no es determinante”.

Publicidad

Sobre las denuncias de carnetización, Marín aseguró que esto “no surgió en este proceso electoral, es propia de la gobernanza armada ilegal que tienen los grupos en algunos corregimientos y veredas de algunos municipios del país”.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Defensoría del Pueblo

Elecciones presidenciales 2026

Elecciones Presidenciales Colombia

Iván Cepeda

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad