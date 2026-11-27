Crece la tensión entre el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, y el presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, por una fotografía tomada en Valledupar en el Congreso del gremio ganadero, en la que aparece el excandidato y senador de Pacto Histórico junto a Lafourie.



La imagen generó molestia en el presidente De la Espriella, quien cuestionó al líder gremial por aliarse con los que calificó “enemigos” de la patria: “Quién es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo. Mi gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos. (…) De ahora en adelante, la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente con los productores y con el país”. (Lea también: De la Espriella se distancia de Lafaurie tras imágenes que lo muestran con Iván Cepeda)

También lo tildó de cómplice de Iván Cepeda por tener, dijo, “convergencias con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar”.

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La dura reacción se dio horas después de que Lafaurie explicara la presencia del congresista del Pacto Histórico: “Invitamos a todos los congresistas de la República al Congreso Ganadero en Valledupar. Asistieron varios, entre ellos Iván Cepeda. Como presidente de Fedegán, me correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás”. Aclaró que “tengo diferencias de fondo con Cepeda. Y en un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño. Cepeda estuvo cerca de llegar a la Presidencia. ¿Y si en 2030 su sector vuelve al poder y la propiedad rural está en juego? ¿Qué esperarán entonces de Fedegán quienes hoy cuestionan que yo haya recibido a un senador invitado?”.



“Me parece bien que el Gobierno escuche directamente a los ganaderos”

El presidente de Fedegán expresó que “leí con extrañeza el mensaje del presidente De la Espriella. Fedegán invitó a todos los congresistas a Valledupar. Recibí a Iván Cepeda como a los demás que asistieron. Ya había estado en los dos congresos anteriores. ¿Cómo se convirtió ese saludo en una alianza? (…) Me extraña que una cortesía que siempre hemos tenido con los congresistas se lea ahora como complicidad”.



“Me extraña que, después de lo que vivimos con los ‘enemigos de la paz’, volvamos a medir el patriotismo de los colombianos por sus afinidades políticas o por las personas a quienes saludan”, añadió, admitiendo que “me parece bien que el Gobierno escuche directamente a los ganaderos. Espero que escuche también a las asociaciones y comités que ellos mismos han creado para representarlos”.



No obstante, expresó que “me inquieta recordar que, en muchos pueblos, ser liberal o conservador llegó a determinar si una familia podía contar con la protección de las autoridades. En el campo sabemos lo que eso costó. Sería precipitado decir que estamos volviendo a los años cincuenta. Pero sí vale la pena preguntarnos qué pasa cuando dos sectores del país empiezan a verse como enemigos. ¿Quién se atreverá mañana a tender un puente si hoy hasta un saludo se toma por una deslealtad?”.

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La exsenadora María Fernanda Cabal, pareja del presidente de Fedegán y quien había acompañado en campaña a De la Espriella, salió en su defensa, considerando “que hay mucha maldad alrededor de una foto malintencionada. En un ambiente tan retaliador y tan polarizado, lo que hay es que tener estatura. Los gremios tienen que tener formas. Uno no puede estar golpeando a todo el mundo a pesar de las diferencias y yo jamás voy a compartir la ideología comunista de Cepeda”.

El senador Iván Cepeda también se pronunció sobre los señalamientos del presidente, calificándolos como “agresivas formas de ataque contra la democracia”.

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La dura reacción de De la Espriella contra el presidente de Fedegán provocó una polémica en sectores políticos y económicos, que recordaron otros choques con gremios como la Andi, que le costó el cargo al director Bruce Mc Master.



“El Gobierno debería entender que no se pueden anular sectores”

Analistas dialogaron con Noticias Caracol en vivo por la polémica que se desató entre De la Espriella y Lafaurie. Pedro Viveros dijo que al líder ganadero “le corresponde como gremio, en la ética de la responsabilidad de la que le hablo, hacerse amigo de todo el mundo, porque si cambia el gobierno al señor le toca defender a los ganaderos. Y eso es lo que está haciendo José Félix Lafaurie, haciendo la defensa de sus ganaderos y de su sector. No está haciendo en esta ocasión política y está representando los intereses de ellos. El que sí está trabajando con la ética de la convicción, de su ideología y de su posición es el gobierno del presidente de la Espriella”.

Por su parte, el experto Juan Falkonerth dijo no entender los calificativos del mandatario, “cuando el gobierno debería entender que no se pueden anular sectores políticos, económicos, sociales solo porque no están alineados a su plan de trabajo. La foto, de pronto lo que resultaría un poquito cuestionable, es que se entiende un poco de camaradería y de pronto de un gran acercamiento y donde podría estar el disgusto del Gobierno nacional, pero no es óbice ni da elementos suficientes para descalificar e, incluso, anular a un presidente gremial y decir que no necesita el gremio”.

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