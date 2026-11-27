Empresarios, centrales obreras y el Gobierno nacional se reúnen este viernes 27 de noviembre nuevamente para avanzar en las negociaciones para determinar el salario mínimo para 2027. Uno de los temas que tendrán incidencia es la productividad, un indicador que acaba de medir el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



La ley ordena que a la hora de buscar un acuerdo para fijar el siguiente salario mínimo se tomen en cuenta tres factores: la inflación, el crecimiento de la economía y la productividad. Este último "lo que miden es cuánto contribuyen o todos los factores de producción al crecimiento económico", según explicó Iván Jaramillo, exviceministro de Empleo y Pensiones. La medición de la productividad es bastante técnica, pues incluye el aporte que tiene el capital invertido por las empresas en el año, los insumos y la maquinaria que usa, y el aporte de los trabajadores.

El Dane reveló en las últimas horas que la productividad arrojó varias cifras y que algunas muestran que este indicador bajó este año frente a 2025. "La productividad total de los factores sí tuvo un descenso importante, pero por ejemplo la productividad laboral por hora trabajada sí tuvo un crecimiento de casi 1.1 puntos porcentuales. Luego lo que hay es que determinar en la comisión tripartita, el Ministerio de Trabajo y en su comisión que se convoca inicialmente, que es la subcomisión de productividad, cuál es la productividad que se va a tomar en consideración para entre sindicatos, gremios y Gobierno fijar el salario mínimo de cara al año 2027", añadió Jaramillo.

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Las negociaciones del salario mínimo están en pleno desarrollo y se espera que el 15 de diciembre haya un acuerdo entre el Gobierno, empresarios y trabajadores. "En la mesa lo que más se toma en cuenta es la intención y así lo ordena la ley de llegar a un acuerdo, porque lo que quiere la ley es que haya un acuerdo de la comisión de concertación entre gremios, sindicatos y Gobierno para la fijación del incremento del salario mínimo al año 2027, en este caso. De no lograrse, pues termina fijándolo unilateralmente el Gobierno", ahondó Jaramillo.



En cualquier caso, con una inflación que podría bordear el 7%, un crecimiento esperado cercano al 2,2% y una cifra de productividad que hay que acordar en la mesa, el reajuste al salario mínimo seguramente será moderado y muy lejos del 23% decretado unilateralmente por el Gobierno de Gustavo Petro para este 2026. "Lo que siempre hemos hecho, y la ley lo un poco lo recomienda, es subir el salario mínimo con la inflación y con la productividad. Ahora, la productividad ha sido bajísima en Colombia por mucho tiempo. Esperar dos puntos más además de la inflación sería utópico. Entonces yo diría la inflación y un poquito más", aseguró Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República. Como ya es tradicional, las tres partes buscarán un acuerdo, si no se logra el gobierno tendrá la tarea de fijarlo por decreto según su leal saber y entender.



Con la publicación de los datos de productividad inician las jornadas de negociación para llegar a un consenso sobre el aumento del salario mínimo para el año 2027. El 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del Dane, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, lo que mantendrían activa la conversación entre las diferentes partes. Mientras que el 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento. Luego "se adelantarán las jornadas de deliberación, teniendo como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre, conforme a la Ley 278 de 1996", según había explicado el Mintrabajo.

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