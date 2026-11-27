Este viernes, 27 de noviembre de 2026, se registró un ataque con explosivos contra la estación de Policía del municipio de Arenal, sur de Bolívar. El atentado dejó un uniformado muerto y las autoridades de Barrancabermeja se trasladaron hasta la zona para atender la situación. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, el ataque se perpetró con explosivos lanzados desde un dron y el uniformado que murió fue el subintendente Óscar Mauricio Díaz. El mandatario usó su cuenta de X para condenar el atentado.

Se conoció un video que muestra el momento en que uniformados de la Policía intentan repeler con sus armas el ataque con dron. Uno de ellos sale descalzo y con un chaleco antibalas.



Presidente De la Espriella condena ataque con explosivos en estación de Policía de Arenal

"Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, Sur de Bolívar, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, que le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz. A su familia y compañeros, toda mi solidaridad. De inmediato ordené que se desplegaran otras las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y llevar ante la justicia a los asesinos", escribió De la Espriella en X.

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Agregó: "¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD Y TENDRÁN QUE PAGAR! Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas".



#LoÚltimo | Ataque de dron con explosivos contra la estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar, deja un uniformado muerto. Esto se sabe.



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Este atentado se suma a otro que ocurrió en las últimas horas en el municipio de Condoto y que, lamentablemente, cobró la vida del auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino. El joven había cumplido 19 años un día antes de ser asesinado en este ataque que también se produjo con explosivos lanzados desde un dron. “La Institución acompaña con solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos, mientras mantiene desplegadas sus capacidades para establecer responsabilidades y avanzar en las acciones judiciales correspondientes”, dijo la Policía.

Y es que el pasado 29 de octubre se registró un ataque con drones en esa misma estación de Policía de Condoto. El hecho ocurrió en medio de una escalada violenta que, en apenas tres días, dejó un balance de 11 ataques con este tipo de artefactos en el departamento del Chocó.

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La situación de seguridad en la región continuó deteriorándose. El pasado 2 de noviembre, un atentado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar dejó dos soldados muertos y cinco más heridos. Este municipio, al igual que otras zonas del Chocó, enfrenta graves problemas de orden público y altos índices de pobreza, en un contexto marcado por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversas estructuras criminales.

ÁNGELA URREA PARRA

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