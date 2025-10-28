Perro ocasionó aparatosa caída a joven que iba en patineta en Mosquera: quedó en video

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una joven perdió el equilibrio y cayó de su patineta eléctrica luego de que un grupo de perros se atravesara en su camino. El hecho ocurrió en una zona residencial de Mosquera, Cundinamarca, y se viralizó en redes sociales por lo insólito de la escena. Según muestran las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el incidente ocurrió hacia las 11:10 a. m. en una calle del municipio.

El video, que dura apenas unos segundos, fue compartido en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok y se volvió viral en pocas horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios. En las imágenes se puede observar que la conductora no llevaba casco ni otros elementos de protección.



Perro ocasionó aparatosa caída a joven que iba en patineta

En el clip se observa a la mujer desplazándose a velocidad moderada sobre su patineta cuando, de manera repentina, cinco perros corren frente a ella sin advertir su presencia. La joven intenta frenar y esquivarlos, pero termina golpeando a uno de los animales, lo que provoca que pierda el equilibrio y caiga al suelo.

Tras el impacto, un hombre que caminaba cerca del lugar se acercó a auxiliar a la joven, quien, aunque se quejaba del golpe, logró ponerse de pie y retirarse por sus propios medios. Los perros, por su parte, siguieron corriendo por la calle sin percatarse del accidente.



En las imágenes se observa que la calle donde ocurrió el incidente es angosta y no cuenta con señalización visible, un aspecto que también fue mencionado por varios internautas como un posible factor de riesgo. Según se conoció, la joven transitaba por una zona residencial, donde el flujo vehicular es bajo, pero los movimientos de peatones y animales son frecuentes.



En el clip se aprecia que la joven cae de lado tras el choque con uno de los animales, golpea el pavimento y permanece unos segundos en el suelo antes de intentar incorporarse. Un transeúnte se acerca rápidamente para ayudarla, mientras los perros continúan moviéndose a su alrededor.



El video es viral en redes sociales

La escena fue grabada por una cámara ubicada en una fachada, que permitió captar todo el suceso con claridad, razón por la cual se volvió viral. Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona involucrada ni se ha reportado una denuncia formal sobre el caso. Las autoridades locales no han emitido un comunicado sobre el hecho, aunque el video fue comentado por varios internautas.

"La patineta llevaba la vía, el perro se 'comió el pare', por andar haciendo piques con los demás perros. Lo peor es que no paro a prestar auxilio a la víctima, siguió como si nada", "¿No tomaron las placas del perro? Debe tener varios comparendos", "Dejen al perro libre", "Hay que judicializarlo por huir del sitio del accidente", "Fue un perro de alta gama", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

