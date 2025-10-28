En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Perro ocasionó aparatosa caída a joven que iba en patineta en Mosquera: quedó en video

Perro ocasionó aparatosa caída a joven que iba en patineta en Mosquera: quedó en video

El animal quiso cruzar la calle para escapar de otros cuatro perros que lo perseguían y en el trayecto se encontró con la persona que derrumbó y dejó en el piso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Perros ocasionaron aparatosa caída a joven que iba en patineta en Mosquera: quedó en video
El video se volvió viral en pocas horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios. -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad