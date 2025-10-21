En vivo
ESTILO DE VIDA
Sena lanzó última convocatoria para estudiar un tecnólogo gratis en Colombia: cómo inscribirse

Sena lanzó última convocatoria para estudiar un tecnólogo gratis en Colombia: cómo inscribirse

Los programas del Sena, diseñados en alianza con más de 26 mil empresas, permiten acceder a apoyos económicos, certificaciones reconocidas y opciones de continuidad universitaria.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de oct, 2025
Sena lanzó última convocatoria para estudiar gratis en Colombia
Una de las ventajas de esta modalidad es la flexibilidad de horarios, que permite a los estudiantes organizar su tiempo. -
Freepik/ Sena

