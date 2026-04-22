Sena lanzó curso virtual gratuito para aprender a manejar sus finanzas personales: cómo postularse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene habilitado hasta este 22 de abril su convocatoria de formación correspondiente a la segunda oferta del año 2026, la cual incluye programas presenciales y virtuales. Dentro de esta oferta se encuentra el curso complementario "Ingresos y gastos personales", una alternativa de formación corta que se desarrolla en modalidad virtual y que tiene una duración de 40 horas.

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La inscripción a esta oferta estará disponible únicamente hasta este miércoles, según el calendario establecido por la entidad. Esto implica que los interesados que aún no han realizado su registro pueden hacerlo durante el día, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y tengan acceso a la plataforma de inscripción.

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Este tipo de formación se desarrolla en ambientes virtuales de aprendizaje, lo que implica que el estudiante debe contar con habilidades básicas en el uso de herramientas digitales. Entre estas se incluyen el manejo de internet, navegadores, búsqueda de información, descarga de archivos, uso de correo electrónico, chats y editores de texto, competencias necesarias para poder avanzar adecuadamente en las actividades del curso.



La educación financiera básica es un elemento clave para la toma de decisiones económicas informadas. De acuerdo con el Sena, programas como este permiten que las personas comprendan mejor cómo gestionar sus ingresos y gastos, lo que contribuye a evitar desequilibrios financieros y a mejorar la planificación a corto y largo plazo. El curso está diseñado para personas mayores de 14 años interesadas en adquirir conocimientos fundamentales sobre el manejo del dinero.



¿En qué consiste la formación virtual en finanzas personales del Sena?

El contenido del curso está estructurado en cuatro ejes principales: ingresos, gastos, presupuesto y ahorro. Cada uno de estos temas se aborda desde una perspectiva básica, orientada a la comprensión de cómo fluye el dinero en la vida diaria. Así se dividen los contenidos:



En el componente de ingresos se estudian las diferentes fuentes de dinero que puede recibir una persona, ya sea por trabajo, actividades independientes u otras formas de entrada económica. Se analiza la importancia de identificar y organizar estos recursos.

se estudian las diferentes fuentes de dinero que puede recibir una persona, ya sea por trabajo, actividades independientes u otras formas de entrada económica. Se analiza la importancia de identificar y organizar estos recursos. En el apartado de gastos se revisan los diferentes tipos de egresos que afectan el presupuesto personal. Aquí se busca que el estudiante reconozca cómo se distribuye el dinero en necesidades básicas, obligaciones y consumos cotidianos.

se revisan los diferentes tipos de egresos que afectan el presupuesto personal. Aquí se busca que el estudiante reconozca cómo se distribuye el dinero en necesidades básicas, obligaciones y consumos cotidianos. El módulo de presupuesto se centra en la planificación financiera. En este punto se enseña a organizar los ingresos y gastos de manera estructurada, con el fin de tener mayor control sobre el dinero disponible y evitar desequilibrios económicos.

se centra en la planificación financiera. En este punto se enseña a organizar los ingresos y gastos de manera estructurada, con el fin de tener mayor control sobre el dinero disponible y evitar desequilibrios económicos. Finalmente, el tema de ahorro se enfoca en la importancia de reservar una parte de los ingresos para objetivos futuros o situaciones imprevistas. Este componente busca fomentar la reflexión sobre la importancia de la previsión financiera.

También se espera que el estudiante tenga habilidades para seguir instrucciones en entornos virtuales y mantener una actitud responsable frente al aprendizaje autónomo. El curso está orientado a personas que deseen fortalecer sus conocimientos en finanzas personales, sin importar su nivel educativo previo, siempre que puedan desenvolverse en un entorno digital básico.



¿Cómo inscribirse en nueva convocatoria del Sena?

Uno de los pasos fundamentales para participar en esta oferta es realizar el registro previo en la plataforma Betowa, el sistema digital habilitado por el Sena para gestionar los procesos de inscripción. La entidad recomendó a los aspirantes verificar con anticipación que cuentan con un usuario activo y que pueden ingresar correctamente al sistema antes de que inicie el periodo oficial de inscripciones. Siga estos pasos:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Presencial y a distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

En caso de que una persona ya tenga usuario registrado pero no recuerde su contraseña o tenga inconvenientes para ingresar, podrá utilizar las opciones de recuperación de acceso mediante el correo electrónico que haya registrado previamente. También está disponible la línea de atención al usuario del Sena para resolver dudas o dificultades técnicas relacionadas con el proceso.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co