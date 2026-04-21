La universidad en Colombia que tendrá nuevo edificio inteligente: los servicios que ofrecerá

El Ministerio de Educación Nacional anunció que este miércoles 22 de abril realizará la entrega oficial del nuevo edificio inteligente del Smart Campus Norte de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UniCamacho), ubicado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El acto, según la cartera, contará con la presencia del presidente Gustavo Petro y del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quienes encabezarán la inauguración de esta primera fase del proyecto.

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La nueva infraestructura forma parte de un plan que contempla el desarrollo de un campus universitario con enfoque tecnológico y sostenible. Según información oficial, la obra entregada corresponde al primer edificio del complejo y fue financiada con recursos que superan los 12.400 millones de pesos. Estos recursos provienen del Plan de Fomento a la Calidad y de los Planes Integrales de Cobertura, instrumentos que buscan "mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y fomentar la innovación en la educación", según indicó la institución.

"Queremos que los jóvenes tengan la oportunidad de tener acceso a la educación, por ello pensamos es estar ubicado en sitios estratégicos donde le damos solución a la ausencia de instituciones de educación superior que hay en el norte de Cali y sur de Yumbo. Para nosotros fue un honor poder adquirir este predio a una organización que al igual que la UniCamacho es de patrimonio de los caleños", indicó Hugo Alberto Gonzáles Lopez, Rector de la UniCamacho.



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El nuevo edificio inteligente de UniCamacho contará con campus tecnológico

El edificio inteligente, según expuso la institución, será un espacio académico equipado con herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la formación técnica y tecnológica en la región. El desarrollo completo del campus, que es solo una parte de un proyecto más amplio que contempla la intervención de aproximadamente 35.000 metros cuadrados, incluye áreas académicas, administrativas y espacios destinados a actividades de bienestar universitario, con el propósito de ampliar la cobertura educativa en el norte de Cali y el sur del municipio de Yumbo.



De acuerdo con las proyecciones institucionales, el campus contará con edificaciones destinadas a aulas para programas de pregrado y posgrado, laboratorios multipropósito, biblioteca, centro de innovación, instalaciones deportivas y espacios para bienestar universitario. También se incluyen áreas administrativas y zonas de parqueadero, lo que permitirá concentrar diversas funciones académicas en un mismo complejo.

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La construcción del Smart Campus Norte tiene antecedentes que se remontan a marzo de 2026, cuando se realizó el acto simbólico de colocación de la primera piedra en el predio donde anteriormente funcionaba la rotativa de un medio de comunicación regional. En ese momento se presentó el plan maestro que proyecta la consolidación de un campus con capacidad para atender a más de 24.000 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Durante ese evento participaron autoridades locales, representantes del sector educativo y miembros de la comunidad académica. Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría Perdomo, así como funcionarios del sector educativo de Cali y del municipio, quienes respaldaron la iniciativa como una alternativa para mejorar el acceso a la educación superior en zonas con déficit de cobertura institucional.



Más de 20 mil estudiantes beneficiados por edificio inteligente

La iniciativa busca atender la demanda educativa en sectores cercanos al límite entre Cali y Yumbo, donde se ha identificado una necesidad creciente de instituciones públicas que ofrezcan programas técnicos y tecnológicos. En este sentido, el proyecto pretende facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes que actualmente deben desplazarse a otras zonas para cursar sus estudios.

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Otro de los componentes asociados al desarrollo del Smart Campus es la implementación de modelos educativos vinculados a la industria 4.0, lo que implica la incorporación de herramientas digitales y metodologías orientadas a la innovación, con el objetivo de fortalecer la formación en áreas relacionadas con tecnología, producción industrial y servicios.

"Este edificio es solo la primera etapa de un ambicioso Plan Maestro que proyecta la intervención de 35.000 metros cuadrados distribuidos en ocho edificios. La Unicamacho se convierte en el epicentro de la educación técnica y tecnológica del Valle del Cauca con un edificio inteligente financiado con más de $12.400 millones para beneficiar a más de 20 mil estudiantes", indicó el Ministerio de Educación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co