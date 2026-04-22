Xbox Game Pass baja su precio en Colombia y redefine su estrategia en 2026

Xbox confirmó una reducción en el precio de su servicio por suscripción Game Pass en Colombia, un movimiento que llega después de un periodo marcado por aumentos y pérdida de usuarios. La decisión impacta principalmente al plan más completo, Game Pass Ultimate, que pasa de COP $80.900 a $49.900 mensuales, una caída significativa que lo vuelve a ubicar en un rango más competitivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ajuste no se limita a este nivel. El plan para PC también reduce su costo y queda en $41.900 mensuales, manteniendo su enfoque en jugadores de computador con acceso a un catálogo amplio, lanzamientos de día uno de estudios propios y terceros, integración con EA Play y beneficios dentro de juegos como League of Legends y Call of Duty: Warzone.

Este cambio marca un giro frente a lo ocurrido en 2025, cuando el incremento de precios generó críticas y llevó a muchos usuarios a cancelar su suscripción. Ahora, la compañía busca recuperar ese terreno perdido en un mercado sensible al costo como el colombiano.



Nuevos precios: una oferta más accesible

Con esta actualización, la estructura de precios en Colombia queda así:



Xbox Game Pass Ultimate: $49.900 COP al mes

PC Game Pass: $41.900 COP al mes

Xbox Game Pass Premium: $39.900 COP al mes

Xbox Game Pass Essential: $29.900 COP al mes

La reducción posiciona nuevamente a Game Pass como una de las alternativas más accesibles dentro del ecosistema de suscripciones de videojuegos, especialmente considerando el tamaño de su catálogo, que incluye desde títulos independientes hasta franquicias reconocidas.

Publicidad

El cambio clave: Call of Duty ya no llega día uno

Sin embargo, la reducción de precio viene acompañada de un ajuste importante en el modelo de contenido. Xbox confirmó que los próximos títulos de la franquicia Call of Duty no estarán disponibles en Game Pass desde el día de su lanzamiento.

En su lugar, estos juegos se integrarán al servicio aproximadamente un año después de su estreno. Mientras tanto, los usuarios podrán seguir accediendo a entregas anteriores y al resto del catálogo.

Publicidad

Esta decisión representa un cambio frente a la estrategia que se había intentado implementar con títulos recientes como Black Ops 6 y Black Ops 7, que sí llegaron desde el primer día al servicio. El rendimiento comercial de estos lanzamientos habría influido directamente en el replanteamiento del modelo.

Una estrategia de equilibrio

El ajuste sugiere que Xbox está buscando un punto medio entre dos objetivos: mantener atractivo el servicio de suscripción y, al mismo tiempo, no afectar las ventas individuales de sus franquicias más importantes.

Para muchos usuarios, el acceso a lanzamientos día uno era uno de los principales diferenciales de Game Pass. Sin embargo, la inclusión de títulos de alto perfil bajo este modelo no siempre se tradujo en resultados comerciales positivos.

En ese contexto, reducir el precio puede interpretarse como una forma de compensar la pérdida de ese beneficio en ciertos juegos, especialmente en una franquicia tan relevante como Call of Duty.

Publicidad

Impacto en los usuarios y el mercado

Para el público colombiano, el cambio tiene una lectura clara: el servicio vuelve a ser más accesible, pero con condiciones distintas. El menor costo mensual puede facilitar el regreso de usuarios que se habían retirado tras el aumento de 2025, así como atraer nuevos suscriptores.

Al mismo tiempo, la decisión refuerza la idea de que el modelo de suscripción en videojuegos sigue en evolución. Las compañías están ajustando constantemente su propuesta para equilibrar ingresos, retención de usuarios y valor percibido.

Publicidad

En América Latina, donde el precio suele ser un factor determinante, este tipo de movimientos puede marcar diferencias frente a la competencia. Xbox, en este caso, apuesta por recuperar volumen de usuarios incluso si eso implica modificar parte de su oferta inicial.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Para quienes ya tienen una suscripción activa, el cambio se aplicará automáticamente en el siguiente ciclo de facturación. No es necesario realizar ningún proceso adicional.

Los nuevos usuarios pueden acceder al servicio desde la tienda de Xbox en consola o la aplicación en PC, seleccionar el plan que mejor se adapte a su forma de juego y completar el pago mediante los métodos disponibles.

Un movimiento que redefine el servicio

La reducción de precios de Xbox Game Pass en Colombia no es solo un ajuste comercial, sino una señal clara de reconfiguración en la estrategia de la compañía. El servicio sigue apostando por ofrecer una biblioteca robusta y beneficios adicionales, pero ahora con un enfoque más conservador en sus lanzamientos más grandes.

Publicidad

En un mercado cada vez más competitivo, donde el valor percibido es clave, este tipo de decisiones pueden definir la relación entre los jugadores y las plataformas en los próximos años.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales

