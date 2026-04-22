Habrá cine mudo en Bogotá después de 100 años y con orquesta en vivo: ojo al lugar y la fecha

Este 22 de abril, el histórico Teatro Faenza será el escenario de un reencuentro patrimonial sin precedentes. Se llevará a cabo la proyección de la película ‘Alma provinciana’, una obra que celebra un siglo de historia desde su estreno original.

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Este evento, organizado por la Universidad Central en colaboración con diversas entidades culturales, busca revivir la experiencia del cine silente en el mismo recinto donde se presentó por primera vez en 1926.



Éxito colombiano vuelve después de un siglo

Este film ocupa un lugar privilegiado en la cinematografía nacional al ser uno de los largometrajes más largos hasta el momento en Colombia. Escrita y dirigida por el santandereano Félix Joaquín Rodríguez, la cinta se destacó en su época no solo por su extensión, sino también por la implementación de la técnica de imbibición, un proceso pionero que permitió colorizar las imágenes de forma artesanal.

El regreso de esta obra ocurre en el Teatro Faenza, una joya arquitectónica que el pasado 3 de abril cumplió 102 años de existencia. Este espacio fue concebido originalmente para la proyección de películas, lo que lo convierte en el lugar idóneo para conmemorar el centenario del filme.



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Restauración y banda sonora en vivo

La función presentará una versión restaurada y digitalizada en altísima resolución por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Según Nicolás Rojas, director del programa de Cine de la Universidad Central, este proceso de recuperación fue exitoso y logró respetar las “cualidades estéticas y visuales” de la obra original, que ahora podrá apreciarse con una alta calidad.

Uno de los atractivos principales de la jornada será la interpretación de la banda sonora en vivo. La música fue compuesta y será dirigida por el maestro Adolfo Hernández, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), quien realizó una investigación histórica para rescatar los ritmos tradicionales de la década. Los asistentes podrán disfrutar de una ambientación sonora que incluye géneros como bambuco, pasillo, vals, tango, pasodoble, entre otros.

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El objetivo de esta musicalización es “generar emotividad a partir de asociaciones con los instrumentos y los personajes. También, tenemos el interés de describir las escenas, el énfasis en las acciones de los personajes y, por supuesto, crear una conexión con lo visual”.



Prográmese para el evento: lugar y hora

La jornada iniciará antes de la proyección central. A las 5 p.m., se llevará a cabo una visita guiada por las instalaciones del Faenza, permitiendo al público conocer de cerca este bien de interés cultural que ha sido restaurado por la Universidad Central en años recientes.

Día: 22 de abril

Hora proyección de la película: 6 p.m. en el Teatro Faenza, en Bogotá.

Este evento es realizado por la Universidad Central, la UNAB, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Cine Color y el Santander Festival Internacional de Cine Independiente (Sanfici). Será gratuito y contará con un aforo para 250 personas.