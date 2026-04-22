Resultados de Chontico Noche del 22 de abril de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

En la noche de este miércoles 22 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Chontico Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia por su dinámica ágil y sus múltiples formas de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno bajo estrictos controles de seguridad, lo que garantiza la transparencia en la selección de las cifras ganadoras. Minutos después de la extracción, los resultados se publican en los canales oficiales y puntos autorizados, permitiendo a los jugadores confirmar sus apuestas.



Resultados de Chontico Noche hoy, 22 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, se dan a conocer los números ganadores de esta jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

El resultado corresponde a una combinación de cuatro cifras, base principal del juego, que define el premio mayor en la modalidad tradicional.



¿Cómo funciona Chontico Noche?

Chontico Noche opera bajo una mecánica sencilla que permite la participación de distintos tipos de jugadores. Para apostar, es necesario elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de la apuesta, que puede variar según el punto de venta autorizado.

El juego ofrece diferentes modalidades que amplían las probabilidades de ganar, dependiendo del nivel de acierto. Estas incluyen premios por acertar las cuatro cifras en orden exacto, así como por coincidencias en tres, dos o una cifra.



Modalidades de juego

Entre las principales opciones que ofrece Chontico Noche se encuentran:



Cuatro cifras directo: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: aplica para las tres últimas cifras.

Dos cifras o “pata”: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

Estas modalidades hacen que el juego sea accesible y atractivo, ya que no es necesario acertar toda la combinación para obtener un premio.



Recomendaciones para reclamar premios

Tras la publicación de los resultados, las autoridades recomiendan verificar la información únicamente en medios y canales oficiales. Asimismo, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.



El proceso de pago depende del monto ganado. Los premios menores suelen cobrarse directamente en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren procedimientos adicionales, como la presentación de documentos de identidad y formularios establecidos por los operadores.

Publicidad

Con el sorteo de este 22 de abril de 2026, Chontico Noche continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos en materia de juegos de azar, manteniendo la expectativa de miles de jugadores que, cada noche, buscan acertar la combinación ganadora y obtener un ingreso adicional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co