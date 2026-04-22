Así puede expedir el certificado de nacionalidad con su cédula digital sin hacer filas

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un nuevo servicio que amplía el uso de la cédula de ciudadanía digital dentro de los trámites en línea. A partir de esta implementación, los colombianos mayores de 18 años que cuenten con su cédula digital activa en el teléfono móvil podrán solicitar el certificado de nacionalidad sin necesidad de acudir a una sede física.

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El certificado de nacionalidad es un documento requerido en diferentes procedimientos administrativos y legales. Suele ser solicitado en trámites judiciales, notariales, bancarios y otros procesos en los que es necesario acreditar la condición de ciudadano colombiano. Hasta ahora, su expedición se realizaba de forma presencial, pero con este nuevo desarrollo se habilita un canal digital para su obtención.

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¿Cómo funciona el trámite de certificado de nacionalidad?

Según la información entregada por la entidad, el acceso al trámite se realiza a través del portal web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El usuario debe ingresar al sitio, dirigirse a la sección de "Registro civil e identificación", luego acceder al apartado de "Certificados" y finalmente seleccionar la opción correspondiente al "Certificado de nacionalidad en línea".



Una vez dentro del sistema, el ciudadano debe registrarse en la plataforma y solicitar el documento. El proceso genera un código QR que debe ser escaneado desde la aplicación móvil de la cédula digital, específicamente en la función destinada a transacciones dentro de la app. Posteriormente, el sistema realiza una validación de identidad mediante reconocimiento biométrico facia, paso que busca confirmar que la persona que está realizando la solicitud es efectivamente la titular del documento de identidad digital.



Solo después de superar esta verificación se habilita el pago del trámite, el cual se efectúa a través de la plataforma PSE, con un costo establecido de $18.250. Una vez confirmado el pago, el sistema genera automáticamente el certificado de nacionalidad en formato PDF.



Esto incluye el certificado de nacionalidad de la Registraduría

El documento incluye la fotografía asociada a la cédula digital del ciudadano y las huellas dactilares que reposan en las bases de datos de la Registraduría. Estos elementos hacen parte del sistema de verificación de identidad que respalda la autenticidad del certificado. Además, el archivo incorpora mecanismos de validación como firma digital del funcionario responsable y un código que permite a cualquier entidad verificar su validez en línea.

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De acuerdo con la entidad, el certificado tiene una vigencia de 30 días desde su expedición. Durante ese periodo puede ser utilizado en los trámites para los cuales fue solicitado, siempre que la entidad receptora lo acepte dentro de sus requisitos. "Es la primera vez que estamos usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder realizar un trámite remoto, pero con plena identidad. De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga", indicó Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de identificación.

El certificado se descarga directamente desde la plataforma una vez finalizado el proceso, y también es enviado al correo electrónico registrado por el usuario, lo que permite que el ciudadano tenga acceso al documento por más de un canal digital. La entidad indicó que el objetivo de esta implementación es reducir los tiempos de atención y evitar desplazamientos a las sedes físicas.

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El certificado de nacionalidad emitido por este sistema tiene los mismos efectos legales que el documento expedido de manera presencial. Su validez está respaldada por la firma digital del área encargada de su emisión, así como por los sistemas de verificación en línea que permiten a instituciones públicas y privadas confirmar su autenticidad. Además, este certificado "cuenta con la firma digital del coordinador del área que lo expide e incluye un código de verificación que permite a cualquier entidad validar su autenticidad en línea", concluyó la entidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co