Top 10 mejores universidades de Colombia en investigación, según nuevo ranking

El más reciente ranking de Sapiens Research, nombrado Ranking U-Sapiens 2025-2, presentó un nuevo panorama sobre las mejores universidades de Colombia según indicadores de investigación. El informe, publicado el 24 de noviembre de 2025, compara la productividad científica de las instituciones, así como su capacidad para formar investigadores y ejecutar proyectos de investigación. De las 367 universidades analizadas, únicamente 71 cumplieron con los criterios necesarios para ser incluidas en la clasificación.

La metodología establece Sapiens Research, la firma responsable del ranking, para evaluar a las universidades, incluye: contar con revistas científicas indexadas, ofrecer programas de maestría y doctorado activos, y tener grupos de investigación categorizados por MinCiencias. Solo las instituciones que cumplen simultáneamente con estos tres indicadores son incluidas en la clasificación, garantizando que se evalúe de manera integral la relación de la universidad con la investigación.

Las mejores universidades de Colombia en investigación

En el ranking de 2025-2, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ocupa el primer lugar con más de 150 publicaciones indexadas y un alto puntaje en los indicadores de posgrados y grupos de investigación. La Universidad de Antioquia se encuentra en segundo lugar, seguida por la Universidad de los Andes en el tercero.



Otras universidades que se encuentran entre los primeros 25 puestos incluyen la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la Universidad ICESI y la Universidad del Norte. Este es el ranking completo de Sapiens Research:



Universidad Nacional de Colombia – Bogotá, D.C. (Q1) Universidad de Antioquia – Medellín, Antioquia (Q1) Universidad de los Andes – Bogotá, D.C. (Q1) Universidad del Valle – Cali, Valle del Cauca (Q1) Universidad Javeriana – Bogotá, D.C. (Q2) Universidad Nacional de Colombia – Medellín, Antioquia (Q2) Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga, Santander (Q2) Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín, Antioquia (Q2) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) – Tunja, Boyacá (Q2) Universidad del Norte – Barranquilla, Atlántico (Q2) Universidad de la Sabana – Chía, Cundinamarca (Q2) Universidad del Rosario – Bogotá, D.C. (Q2) Universidad de Caldas – Manizales, Caldas (Q2) Universidad Externado de Colombia – Bogotá, D.C. (Q3) Universidad de Cartagena – Cartagena, Bolívar (Q3) Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá, D.C. (Q3) Universidad EAFIT – Medellín, Antioquia (Q3) Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá, D.C. (Q3) Universidad Santo Tomás – Bogotá, D.C. (Q3) Universidad El Bosque – Bogotá, D.C. (Q3) Universidad ICESI – Cali, Valle del Cauca (Q3) Universidad Simón Bolívar – Barranquilla, Atlántico (Q3) Universidad del Atlántico – Barranquilla, Atlántico (Q3) Universidad CES – Medellín, Antioquia (Q3) Universidad de la Costa – Barranquilla, Atlántico (Q3)

Entre las variaciones más destacadas respecto a ediciones anteriores, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) subió al noveno puesto, mientras que la Universidad de la Sabana avanzó al puesto 11. La Universidad del Rosario descendió al puesto 12.



¿Cuál es la metodología del ranking de Sapiens Research?

La metodología del ranking se basa en tres indicadores principales:



Revistas indexadas (RevI): Se contabilizan las publicaciones científicas de cada institución incluidas en categorías A1, A2, B y C según el Índice Bibliográfico Nacional. Este indicador refleja la cantidad de investigación publicada y reconocida en medios indexados.

Se contabilizan las publicaciones científicas de cada institución incluidas en categorías A1, A2, B y C según el Índice Bibliográfico Nacional. Este indicador refleja la cantidad de investigación publicada y reconocida en medios indexados. Posgrados activos (PosG): Incluye programas de maestría y doctorado que aceptan nuevos estudiantes y que cumplen con los registros y autorizaciones del Ministerio de Educación Nacional. Evalúa la capacidad de las universidades para formar investigadores y profesionales con formación avanzada.

Incluye programas de maestría y doctorado que aceptan nuevos estudiantes y que cumplen con los registros y autorizaciones del Ministerio de Educación Nacional. Evalúa la capacidad de las universidades para formar investigadores y profesionales con formación avanzada. Grupos de investigación (GruP): Considera los grupos categorizados por MinCiencias en A1, A, B y C. Este indicador mide la estructura institucional de investigación y la capacidad de ejecutar proyectos científicos y tecnológicos.

Solo las instituciones que cumplen simultáneamente con estos tres indicadores son incluidas en la clasificación, garantizando que se evalúe de manera integral la relación de la universidad con la investigación.



Los resultados del ranking pueden ser utilizados por diversas audiencias, por ejemplo, proporciona información sobre áreas en las que se puede mejorar en producción científica, oferta de posgrados y consolidación de grupos de investigación. Los estudiantes pueden consultar la clasificación como referencia al seleccionar programas de maestría o doctorado según el nivel de investigación de cada institución.



Los Andes, Nacional y Javeriana entre las mejores universidades de Latinoamérica

Colombia logró mantener un alto nivel de representación con 67 universidades clasificadas en el ranking de Quacquarelli Symonds (QS), lo que lo ubica en el segundo lugar a nivel regional en cantidad de instituciones, igualado con México y solo por debajo de Brasil, que cuenta con 130. No obstante, los resultados muestran que una parte considerable de las universidades colombianas experimentó un retroceso: el 38% de ellas descendió posiciones, un 8% subió y el 54% restante permaneció estable.



Universidad de los Andes Universidad Nacional de Colombia Pontificia Universidad Javeriana Universidad de Antioquia Universidad del Rosario Universidad de La Sabana EAFIT Universidad del Norte Universidad del Valle Universidad Externado de Colombia Pontificia Universidad Bolivariana Universidad Industrial de Santander (UIS)

Entre los movimientos positivos de este año se destacan dos instituciones: la Universidad de La Sabana, que pasó del puesto 36 al 34, y la Pontificia Universidad Bolivariana, que subió del 84 al 80. En un listado dominado por la estabilidad y las caídas, estos ascensos reflejan estrategias que parecen estar dando resultados en materia de internacionalización, producción investigativa o fortalecimiento institucional. Otro avance importante lo protagonizó la Universidad de Medellín, que pasó del puesto 148 al 140.

