Murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra

La Cancillería de Colombia confirmó este martes 30 de junio que el representante permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, falleció.

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“El Gobierno de Colombia lamenta esta gran pérdida y expresa su solidaridad y sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”, indicó en un comunicado.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció, describiendo a Gustavo Gallón como “héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas. Cuando llegué al gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Me atrevo a decir que después de décadas de lucha, no pudo resistir que en las elecciones se impusiera con ayuda extranjera, una persona, que él sabía, era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia. Hoy de acuerdo a las normas suizas fue desconectado y será velado en la casa de San Carlos dónde espero reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano”. [sic]



El expresidente Ernesto Samper también dedicó palabras a Gallón, señalando que “se va un aguerrido defensor de los derechos humanos, un gran embajador de Colombia en Ginebra, pero, sobre todo, un amigo y compañero insustituible”.



El senador Iván Cepeda lo describió como “un defensor de derechos humanos, y consagró su vida, su sensibilidad e inteligencia a protegerlos, promoverlos y garantizarlos. A pocas figuras como a él, le debemos lo que hemos logrado en este campo y en el avance de la democracia en medio de tantas dificultades. Su vida, su coherencia y su ejemplo nos iluminan e iluminarán a las generaciones venideras”.



La carrera de Gustavo Gallón

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, “Gustavo Gallón Giraldo se destacó a lo largo de su vida por su incansable lucha en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos. Impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y como Embajador promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas”.

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Recordó que el diplomático fundó en 1988 la Comisión Colombiana de Juristas, organización no gubernamental que dirigió durante más de treinta años. Además, fue Representante Especial de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial y Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Haití.

También se destacó como académico y columnista.

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