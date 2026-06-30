De la Espriella insiste en denunciar a EE.UU. posibles acuerdos de Gobierno Petro con Clan del Golfo

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo una transmisión en vivo difundida a través de sus redes sociales para hablar de la situación económica en la que recibirá el país. Según él, esta es la primera de lo que ha denominado “alocuciones” semanales para darles informes a los colombianos sobre cómo avanza su gobierno.

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Durante su directo, el abogado aseguró que ya inició el “empalme anticorrupción”, indicando que la situación en materia económica es “grave”, pero que “el Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición”. Además, anunció que él mismo emprende esta semana empalmes regionales con alcaldes y gobernadores.



Insiste en denunciar presuntos acuerdos con Clan del Golfo

De la Espriella, además, volvió a recordar el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que reveló grabaciones en las que se evidenciarían posibles acuerdos con el Clan del Golfo. En los audios, se oye al excomisionado de Paz, Danilo Rueda y él se habría comprometido con el grupo criminal a realizar una purga de oficiales, a parar los operativos militares, especialmente los bombardeos contra ellos, y a frenar la extradición de sus comandantes. (Lea también: General (r) Henry Sanabria reacciona a informe sobre negociación con Clan del Golfo: "Fui víctima")

“En materia de seguridad, durante esta semana fuimos testigos de cómo el gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas. Noticias Caracol publicó después de estas elecciones que pasaron, después del 21, y es mejor tarde que nunca, unas grabaciones en las que miembros del desgobierno saliente entregaron territorios a los bandidos de manera criminal”, dijo el presidente electo.



“He dado instrucciones precisas a la comisión de empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas y también ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que ellos determinen cuáles son los procesos de su competencia, porque hay una conspiración ahí internacional frente al narcotráfico que debe ser perseguida por la justicia transnacional. La narcopolítica la tenemos que desmontar de raíz y ese es el propósito”, expresó.



Con esto reiteró lo que hizo público en un comunicado, en el que dio instrucciones de “remitir la información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, para su conocimiento y evaluación, en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”, aclarando que se debe “evaluar la procedencia de poner los hechos en conocimiento de los organismos internacionales competentes, cuando la naturaleza de las conductas investigadas pueda comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos”. (Lea también: De la Espriella pide investigar presuntos acuerdos de Gobierno Petro con Clan del Golfo)

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Asimismo, instó a “incluir dentro de dicho análisis las actuaciones atribuidas al señor DANILO RUEDA RODRÍGUEZ, en su condición de EX ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, a partir de la información divulgada públicamente, con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”. (Lea también: Danilo Rueda, excomisionado de Paz, responde a informe sobre negociación con Clan del Golfo)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL