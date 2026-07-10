¿Posesión presidencial de De la Espriella se puede hacer fuera de Bogotá en una guarnición militar?

La intención del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de posesionarse en el cargo en una guarnición militar el próximo 7 de agosto es motivo de discusión en el país por los inconvenientes logísticos e incluso de seguridad que eso supone. El equipo de De la Espriella le pidió este viernes al Congreso evaluar la posibilidad. En una carta, firmada por la coordinadora de transición del equipo de De la Espriella, Mariana Pacheco, se detalla el deseo del próximo Gobierno de que la posesión se "realice en un lugar distinto a la ciudad de Bogotá", sin dar más detalles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cabe anotar que la Constitución establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes en un recinto diferente, como el que quiere De la Espriella.

Al respecto, el equipo del presidente electo le pidió al Congreso que le responda tres inquietudes para poder iniciar la planeación jurídica y protocolaria de la ceremonia. En el primer punto se solicita confirmar si el Congreso tiene la facultad de trasladar su sede fuera de la capital para el acto de posesión de De la Espriella. Aunque no se ha confirmado en cuál guarnición militar quiere jurar el cargo, versiones de medios locales indican que podría ser en un batallón en Popayán, capital del Cauca, por el simbolismo que eso supondría ya que se trata de un departamento muy golpeado por la violencia del conflicto armado en los últimos años. También algunas versiones señalan que sería en una base militar de Cali, Tolemaida o Madrid.



En el segundo punto se pidió indicar el quórum exigido para que el Congreso "pueda constituirse válidamente" fuera de Bogotá en la investidura y recordó que la posesión presidencial es un "acto solemne que no requiere votación". El equipo del mandatario electo también solicitó describir el procedimiento previsto "para proponer, debatir y formalizar" el acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes que autorice el traslado de la sede del Congreso a un lugar distinto a la capital. Pacheco también pidió conocer el plazo para hacer el trámite logístico antes del 7 de agosto, ya que el nuevo Congreso, elegido el pasado 8 de marzo, se instala el 20 de julio.



"Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho. En una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados", manifestó De la Espriella este jueves en Cúcuta, donde encabezó la primera reunión preparatoria con autoridades regionales antes de asumir el cargo. El presidente electo, que durante la campaña electoral mostró su cercanía al estamento militar, incluso con el saludo castrense y el lema "¡Firmes por la patria!", quiere dejar claro desde un comienzo el peso que las Fuerzas Militares tendrán en su Gobierno.

Publicidad

La intención de De la Espriella fue cuestionada por la complejidad que representa en materia logística el traslado a otra ciudad de 108 senadores y 188 representantes a la Cámara, además de jefes de Estado y de Gobierno invitados, representantes de organismos internacionales, otras autoridades, personal de servicios, seguridad y prensa.

Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, "la posesión del presidente electo no es donde él quiera, es donde la constitución lo dice. ¿Qué dice la Constitución? Que se hace ante el Congreso de la República en pleno".

Publicidad

El Gobierno saliente de Gustavo Petro dejó la decisión en manos del nuevo Congreso, que toma posesión el 20 de julio. Firmada por el jefe de despacho José Raul Moreno, la carta señala que esta es una decisión que le corresponde al propio Legislativo.

Por lo pronto, desde cartagena, el presidente del Senado, Lidio García, anticipó que sí sería posible trasladarse. “Con respecto a la posesión del presidente electo en una guarnición militar, pues se podría si a través de una proposición se aprueba en cada una de las cámaras en el Senado, y en Cámara de Representantes, hay que presentarlo el 20 de julio, y pues ahí se le dará trámite a ese proposición, para que eso no tenga ningún tipo de problema y puede revertirse de legalidad y de constitucionalidad", declaró García.

Ahora, en caso de que el Congreso se niegue a hacer la posesión, la Constitución abre otra puerta: el mandatario electo lo podría hacer ante la Corte Suprema o dos testigos. Sin embargo, para expertos, este no sería el caso "Cuando no se pudiere, establece el artículo de la Constitución, pero aquí sí se puede… cuando no se pueda, es decir cuando haya, por ejemplo, una situación de fuerza mayor que impida que el presidente se pueda posesionar ante el Congreso, lo podrá hacer ante la Corte Suprema", afirmó Gabriel Cifuentes, analistas de Noticias Caracol.

La respuesta oficial del Congreso al Gobierno electo sobre la facultad de trasladarse para la posesión se presentará la próxima semana.

Publicidad

El excanciller colombiano Julio Londoño Paredes, también coronel retirado del Ejército, anotó que "podría haber dificultades porque no todo el Congreso va a estar de acuerdo en trasladarse a una guarnición militar para la ceremonia de posesión. El presidente electo tiene un grupo opositor bastante grande y dudo que ese grupo se vaya a plegar a eso".

En eso coincide el analista Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien dijo que no cree "que la bancada de oposición acepte esa solicitud (de trasladarse a un batallón) porque obviamente eso sería apoyar o legitimar ese acto".

Publicidad

Londoño considera "un absurdo", incluso por razones de seguridad, trasladar a centenares de autoridades a un batallón en una zona de conflicto para un acto de investidura y añade: "Si se llegara a hacer en una guarnición militar, tendría que ser en una de Bogotá o muy cercana".

"Legalmente es posible, pero al final de cuentas termina siendo un tiro en el pie porque entre más complicadas sean la seguridad y la logística, más difícil será la asistencia de ciertos funcionarios de primer nivel y del orden mundial. Si la posesión va a ser en un batallón tendría que ser en uno de Bogotá", concluyó Cárdenas.

El presidente de la República saliente, Gustavo Petro, y parte de la izquierda no reconocen la elección de De la Espriella, quien se impuso estrechamente en la segunda vuelta el 21 de junio a Iván Cepeda, por lo cual la bancada de su partido, el Pacto Histórico, se espera ejerza una oposición desde el primer momento al nuevo Gobierno, lo que incluye el acto de investidura.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL