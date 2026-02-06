Universidad Nacional lanzó cursos sin costo para estudiar desde casa en 2026: link de inscripción

La Universidad Nacional de Colombia mantiene su formación abierta con una serie de cursos en línea sin costo dirigidos a estudiantes, profesionales y ciudadanos interesados en adquirir o fortalecer conocimientos en distintas áreas del saber. De acuerdo con lo indicado por la UNAL, los cursos se encuentran disponibles a través de la plataforma educativa Coursera, y están diseñados para realizarse desde casa y al ritmo de cada estudiante.

Los cursos se pueden tomar de manera virtual, permitiendo a estudiantes avanzar según su disponibilidad de tiempo y desde cualquier lugar del país o del exterior. La oferta académica incluye contenidos en español e inglés y abarca áreas relacionadas con la tecnología, la ciencia, salud, investigación, escritura y desarrollo profesional. Quienes lo deseen, pueden optar por obtener un certificado al finalizar cada programa por un precio adicional; sin embargo, según indican en Coursera y en la Universidad Nacional, los cursos son abiertos al público sin costo.



Según la institución, esta iniciativa hace parte de su misión como universidad pública, que pretender orientar "una comunidad académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura". En este link puede ver los cursos disponibles, entre los cuales se encuentran:



Aprender a ser cuidador de personas con condiciones crónicas

Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica

Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino

Ciencia de datos energéticos

Escritura académica: estilos de citación y referenciación

Identidad digital

La noción de ética para la vida profesional

Más que química

Patentes

Programación con Python, nivel básico

Programación con Python, nivel intermedio

Sistemas difusos

Uso prudente de antimicrobianos en el entorno hospitalario

Este curso, compuesto por seis módulos, está diseñado para estudiantes y profesionales con conocimientos previos en ciencia de datos o en el sector eléctrico. A lo largo del curso, los participantes aprenderán cómo se aplica la ciencia de datos en la solución de problemas dentro del sector energético, así como la construcción de prototipos de perfiles de consumo a partir de datos provenientes de medidores avanzados.



Curso de escritura académica y estilos de citación

Este curso, compuesto por cinco módulos, está dirigido a estudiantes, investigadores y cualquier persona interesada en mejorar su capacidad para redactar documentos académicos cumpliendo con los estándares de citación y referenciación. A lo largo del curso, los participantes aprenderán a seleccionar un estilo bibliográfico adecuado, identificar los elementos de una cita y referencia, y evitar el plagio en sus escritos académicos.



Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino

Este curso está orientado a personas interesadas en aprender sobre electrónica, programación y agricultura, ya sea en el ámbito doméstico o en proyectos más grandes. A lo largo de cuatro módulos, los participantes aprenderán a diseñar, construir e implementar un sistema de riego automatizado utilizando placas Arduino, lo que les permitirá automatizar un invernadero y otras aplicaciones en el ámbito agrícola.



Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica

Este curso está dirigido a personas que desempeñan el rol de cuidador de individuos con enfermedades crónicas. A través de tres módulos, los participantes aprenderán a identificar señales de advertencia en el cuidado de personas en condiciones crónicas, desarrollar habilidades para enfrentar problemas complejos, y mejorar su bienestar personal mediante estrategias de autocuidado aplicables a su rol.



Además, se presentarán casos de estudio y evaluaciones prácticas, brindando a los participantes herramientas para gestionar el estrés y mantener un equilibrio emocional que favorezca un ambiente de cuidado. Con una duración estimada de 11 horas y disponible también en español, este curso es una excelente oportunidad para aquellos que buscan optimizar la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores.



Identidad digital

Compuesto por cinco módulos, este curso ofrece una introducción a la visibilidad científica, proporcionando herramientas y estrategias para mejorar el perfil académico en diversas plataformas digitales. Los participantes aprenderán a crear, ajustar y mantener su perfil académico en plataformas como Open Researcher and Contributor ID (ORCID), Scopus Author ID, ResearchGate, y Google Scholar.



Más que química

A través de 5 módulos, los participantes se familiarizarán con los conceptos básicos de la química, y aprenderán sobre su importancia en la ciencia y en aplicaciones industriales. En el primer módulo, se introduce a los estudiantes en el mundo de la química a través de los conceptos de medida y las cifras significativas, elementos esenciales para poder realizar investigaciones y experimentos precisos en el laboratorio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co