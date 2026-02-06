Invima advierte sobre aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez: "falsificado y fraudulento"

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) compartió una nueva alerta sanitaria este viernes 6 de febrero. La entidad indicó que se está efectuando la comercialización ilegal de un aguardiente Amarillo con la imagen del cantante de música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

La entidad advirtió que el producto de la alerta es un aguardiente “Amarillo de Manzanares” con la imagen de Yeison Jiménez no debe consumirse. "La situación fue confirmada y notificada al Invima por la Industria Licorera de Caldas, titular del Registro Sanitario, quien manifestó reconocer el producto identificado como falsificado y fraudulento", indicó el Invima en un comunicado.



"Absténgase de consumir el producto denominado Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares, marca Amarillo de Manzanares, con la imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez, el cual está siendo comercializado de manera ilegal", enfatizó la entidad encargada de la vigilancia de los productos en Colombia.



¿Cómo identificar el aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez falsificado?

De acuerdo con el Invima, el producto estaría haciendo uso irregular del Registro Sanitario Invima 2019L-0009985, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad de fabricar y vender. El producto, al ser identificado como falsificado y fraudulento, se ratifica que su distribución y comercialización no cuenta con garantías sanitarias ni de calidad. La entidad dio a conocer los elementos para tener en cuenta para diferenciar en el producto falsificado y fraudulento:



La contraetiqueta no presenta la referencia histórica del origen del producto.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de “Hecho en Colombia”.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Nombre y Dirección de fabricante.

La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Registro Sanitario.

La contraetiqueta no presenta la información de leyenda obligatoria “PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”.

En la contraetiqueta se observa imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez, la cual no firma parte del rotulado original del producto autorizado por el Invima.

La Industria Licorera de Caldas es un establecimiento fabricante vigilado que cumple con todas las disposiciones de la normatividad sanitaria vigente para bebidas alcohólicas. El producto "incumple las disposiciones sanitarias nacionales, entre estas las relacionas con el rotulado y etiquetado. Así mismo, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por lo tanto, no debe ser comercializado, ni consumido en el país".

Por las razones dadas por el Invima, se recomienda a quienes lo hayan adquirido suspender inmediatamente su consumo y notificar a las autoridades competentes. "Se solicita a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto relacionado en esta alerta y adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde presuntamente se esté distribuyendo o comercializando".

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.