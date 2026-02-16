¿Vive en Suba? Así puede aplicar a más de 250 cupos para aprender inglés gratis

La Alcaldía Local de Suba anunció la apertura de 254 cupos gratuitos para un proceso de formación en inglés enfocado en "actores vinculados a la cadena de valor turística", según indicó la entidad. La iniciativa, que se desarrollará en alianza con la Universidad Militar Nueva Granada, hace parte de la estrategia institucional 'Ven a Suba, Potencial Turístico', orientada a fortalecer las capacidades del sector y mejorar la atención a visitantes nacionales e internacionales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El curso está dirigido a personas y organizaciones vinculadas al turismo en sus diferentes áreas: agencias de viajes, operadores y guías turísticos, establecimientos de alojamiento, productores gastronómicos, artesanos, empresas de transporte turístico, industrias culturales y creativas, así como proveedores de servicios tecnológicos relacionados con el sector. También podrán postularse representantes de medios y proyectos de comunicación enfocados en turismo.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



De acuerdo con la administración local, el objetivo del programa es brindar herramientas básicas de comunicación en inglés que permitan a los participantes desenvolverse en situaciones habituales del sector de la hospitalidad y la atención al visitante. La formación busca responder a las necesidades que surgen en espacios como recorridos guiados, servicios de transporte, atención en puntos de información, ventas, servicio al cliente y manejo de situaciones imprevistas.



Las habilidades que podrá aprender en curso de inglés para Suba

El alcalde local de Suba, César Salamanca, señaló que el fortalecimiento de habilidades lingüísticas es una de las acciones previstas para impulsar el posicionamiento de la localidad como destino turístico. Según explicó, Suba cuenta con una oferta relacionada con turismo ambiental, gastronómico, cultural, deportivo y rural, y la capacitación en inglés puede contribuir a mejorar la interacción con viajeros extranjeros y a ampliar oportunidades económicas para los actores locales.



El proceso formativo tendrá una duración total de 140 horas y se desarrollará bajo una modalidad híbrida; de ese total, 42 horas serán presenciales, 59 horas se dictarán de manera sincrónica mediante plataformas virtuales y 39 horas corresponderán a trabajo autónomo.

Publicidad

Además, el diseño del curso contempla nueve módulos que incluyen contenidos como introducción al servicio al cliente, atención en aeropuertos y estaciones, movilidad y transporte terrestre, procesos de compra, recorridos por la ciudad, atención en call center, tipos de vacaciones y actividades turísticas, así como resolución de problemas frecuentes en la interacción con visitantes.

Uno de los componentes centrales del programa serán las simulaciones prácticas, orientadas a recrear escenarios reales del sector turístico. La intención es que los participantes no solo adquieran vocabulario básico, sino que puedan aplicar lo aprendido en contextos concretos de atención y orientación al público.



¿Cómo aplicar a cursos gratuitos de inglés para habitantes de Suba?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 19 de febrero y podrán realizarse de forma virtual mediante un formulario dispuesto por la Alcaldía Local de Suba. A través de este instrumento se adelantará un proceso de caracterización y selección de los aspirantes. La administración local no detalló criterios específicos de priorización, pero indicó que la convocatoria está dirigida a personas que actualmente hagan parte de la localidad. Estos son algunos de los documentos que necesita para participar:



Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Certificado de residencia expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno

Registro Único Tributario (RUT) o Certificado de Cámara de Comercio (vigente y no mayor a 30 días)

Facturas de venta de los últimos seis meses, certificación comercial y/o certificación laboral en el sector turismo

Formulario de inscripción diligenciada

Además del canal virtual, se habilitarán puntos de inscripción presencial entre el 5 y el 19 de febrero, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en distintos lugares de Suba. Entre ellos se encuentran el SuperCADE Suba, la sede de la Alcaldía Local, la Manzana del Cuidado La Gaitana (UPL Tibabuyes), el SuperCADE en la UPL Rincón, los centros comerciales Niza, Bima y Parque La Colina, así como la Escuela Chorrillos o Suba TIC en la zona rural.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co