Camilo Romero sobre señalamientos de Pedro Rodríguez: “No han encontrado una sola prueba”

Noticias Caracol habló con el precandidato presidencial Camilo Romero, luego de que Pedro Rodríguez, ficha clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD, hiciera acusaciones sobre presuntas irregularidades durante el tiempo en que fue gobernador de Nariño. (Vea aquí el informe de la Unidad Investigativa: Pedro Rodríguez, el ‘eslabón perdido’ en el caso de la UNGRD que prendió el ventilador sobre Mocoa)

Se defendió de los cuestionamientos y señaló que dichas acusaciones, que lo tienen respondiendo en la Corte Suprema de Justicia en un juicio penal por un contrato de compra y venta de licores en Nariño que habría sido adjudicado de manera irregular durante su gobernación, son una retaliación política en su contra.

Romero recalca que “el señor Pedro Rodríguez ya ha presentado una matriz de colaboración; queda absolutamente claro que no me mete en nada de la unidad, no tiene cómo. Tampoco lo ha hecho Olmedo, Sneyder, el propio pastuso, enemigo público mío”.



De acuerdo con Camilo romero, el caso por el que hoy responde lleva varios años y es producto, según él, de una persecución política en su contra.

“Llevan ocho años de un nefasto proceso inventado desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que se tomó la Fiscalía como un aparato criminal para perseguir opositores políticos. Desde esa época no han encontrado una sola prueba, en ocho años, el país no conoce una prueba en contra de Camilo Romero. Y ahora pretenden utilizar al señor Pedro Rodríguez, como un supuesto testigo mío, oído, sin una sola prueba, un testigo de oídas. Y lo más grave de todo es que ya revelamos con mi defensa un audio donde el señor dice que Camilo Romero, como es obvio, no tiene nada qué ver ni en la Unidad de Gestión de Riesgo ni en el caso de licores”, sostuvo.

El audio al que se refiere el precandidato será presentado por su defensa en el juicio que adelanta la Corte Suprema. En este se escucha a Pedro Rodríguez afirmar que no ha recibido instrucciones de cometer acciones ilegales de parte de Camilo Romero: “Y eso nos podrán meter los procesos y yo estoy tranquilo tal cual como empezó el aguardiente, siempre estuve tranquilo, que a mí este me decía, tú me decías, ¿te acuerdas? Me decías: 'Pedro, te veo tranquilo'. ¿Le digo por qué? Porque es que podrá ser, podrá pararse en la cabeza Felipe, pero cuándo Pedro, cuándo Pedro incidió en algo. Tú no me has dado ninguna instrucción, puedes estar tranquilo, lo podré decir en cualquier parte. Yo te dije: 'Llámame como testigo' (...). Yo sí creo que es un tema político, que es una retaliación, yo estoy completamente seguro”.

Romero dijo que “el país va a empezar a conocer lo que ha sido este proceso en mi contra. Un lawfare se conoce a nivel global, este tipo de actuaciones desde la justicia, y en algunas ocasiones con ayuda de los medios de comunicación para acabar liderazgos distintos”.

“Es posible que intenten meter al señor Pedro Rodríguez como un testimonio en mi contra con dos cosas: la primera, no tiene una sola prueba; la segunda, el propio señor ya dio unas declaraciones diciendo que no tengo nada que ver, es decir, cambió de opinión. El fondo de todo es por qué, y lo otro: ¿la justicia se va a prestar para eso?”, añadió.



¿Qué dijo Camilo Romero sobre hojas de vida enviadas a la UNGRD?

En chats en poder de la Fiscalía quedó documentado también que la hoja de vida de Pedro Rodríguez llegó al entonces director de UNGRD, Olmedo López, gracias al precandidato presidencial. Sin embargo, a raíz del escándalo de corrupción, Rodríguez dejó de ser aliado de Romero para convertirse en el principal testigo en su contra.

Sobre esta supuesta recomendación, el precandidato presidencial manifestó que “claro que está el chat en donde se omite la primera parte, que es el señor Olmedo pidiéndome a mí esas hojas de vida, y entonces yo le envío esas hojas de vida. La Fiscalía ha sido contundente, entregar una hoja de vida no es delito. Ni siquiera yo fui a buscarlo para pedirle, como cualquier ministro puede dar fe que no los he buscado para pedirles una hoja de vida. Es a mí a quien me las piden”.

