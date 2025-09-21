En vivo
Exclusivo

Pedro Rodríguez, el ‘eslabón perdido’ en el caso de la UNGRD que prendió el ventilador sobre Mocoa

El exfuncionario de la unidad, señalado como mano derecha de Olmedo López, destapó supuestas irregularidades en la contratación para la reconstrucción.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Captura de pantalla/Colprensa

