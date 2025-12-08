En vivo
¿Qué hacía un ciudadano chino en compañía de "Catatumbo", segundo al mando de disidencias "Calarcá"?
¿Qué hacía un ciudadano chino en compañía de "Catatumbo", segundo al mando de disidencias "Calarcá"?

Las explicaciones de la embajada de China sobre el misterioso hombre que aparece visitando los campamentos de las disidencias dejaron más dudas que respuestas. Según el embajador, fue engañado por sus contactos en Colombia. Sin embargo, la información hallada en los dispositivos de “Calarcá” dejan en evidencia otra historia. Reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 8 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Ciudadano chino y Calarcá
