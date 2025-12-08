¿Qué hacía un ciudadano chino en compañía de "Catatumbo", segundo al mando de disidencias "Calarcá"?

El guerrillero “Richard Catatumbo”, el segundo hombre más poderoso de las disidencias en Colombia, aparece en una fotografía. Se mueve en la frontera entre Colombia y Venezuela. Tiene un largo prontuario de crímenes, como reclutamiento de niños, homicidios y masacres. Él es el hombre a cargo de dotar de armas y explosivos a los diferentes frentes de las disidencias de “Calarcá” en todo el país.

Junto a “Catatumbo” y sus hombres fuertemente armados aparece en la fotografía sonriente un ciudadano chino llamado Jixing Zhang. Su misteriosa presencia en los campamentos de las disidencias fue revelada por Noticias Caracol. Sin embargo, la Embajada china ha tratado de minimizar y vanalizar estos encuentros. Varios días antes de esa publicación Noticias Caracol contactó a esa embajada para preguntar por ese hombre.

"Remito su correo para la entidad pertinente de la oficina de economía y comercio de la embajada". Esa fue la única respuesta que obtuvo este noticiero.



Por eso, sorprendió un trino del embajador chino publicado el pasado 1º. de diciembre. “Sin investigar y sin confirmar nunca desde fuentes confiables, recurrir a pura y dudosa imaginación para mentir sobre China por parte de determinados medios colombianos ha llegado a un nivel escandaloso”, escribió Zhu Jingyang en su cuenta de X.



El embajador omitió señalar que la embajada china fue consultada previamente. También desconoció que la información publicada por Noticias Caracol provino de dispositivos electrónicos legalmente incautados a las disidencias por la Fiscalía, entidad que en Colombia es la principal autoridad en investigación judicial y que ha reconocido la autenticidad de la información.

Dos días antes a ese trino, el embajador dio una rueda de prensa con su versión sobre la presencia de este ciudadano chino en zonas controladas por la guerrilla:

“Este ciudadano chino viajó a Colombia y a algunos otros países latinoamericanos en el 2024, en representación de una empresa minera china legítima, en búsqueda de oportunidades de invertir en negocios de minas de oro y aceite de palma. Debido a sus limitaciones lingüísticas pidió ayuda de algunos amigos colombianos. No tenemos los datos. Quienes lo llevaron a visitar una “zona minera” y le presentaron a unos “líderes locales”, le hicieron tomar fotos con ellos. Discutió negocios de minas de oro con ellos pero pensaron que tal vez llevaban armas para protegerse. Tras regresar a China, la empresa, su empresa, decidió no invertir en Colombia por lo que no ha vuelto a pisar territorio colombiano y ha cortado todo contacto con las partes pertinentes en la zona minera de Colombia”.

A pesar de la explicación del embajador, no se entiende cómo el supuesto engaño al ciudadano chino se prolongó durante semanas en las que estuvo visitando campamentos guerrilleros en las cuatro regiones más convulsionadas del país, como está documentado en los computadores de “Calarcá”.

El embajador también dijo que el ciudadano chino viajó en 2024, pero no mencionó que lleva más de una década visitando Colombia. Así lo explicó Martha Plata, quien aparece en una fotografía, la cual fue intercambiada entre los jefes de las disidencias después de que le robaron una USB al chino en sus visitas a los campamentos.

Chat noviembre 4 de 2023

Richard Catatumbo: Él me prestó una USB y yo le robé todo la información al chino mire

Richard Catatumbo: (envía foto de chino y la señora)

Plata confirmó que la foto fue tomada hace más de una década, cuando era la esposa del entonces embajador de Colombia en China. Consultada por Noticias Caracol, aseguró que conoció al ciudadano chino como un empresario que solicitaba trámites consulares y sabe que lleva años viajando a Colombia.

En las explicaciones el embajador tampoco hizo ninguna referencia a estas conversaciones entre los jefes de las disidencias en las que relacionan al ciudadano chino con morteros y maquinaria para la fabricación de armamento, conversaciones que están en poder de la Fiscalía. Tampoco a testimonios como estos de disidentes entrevistados por Noticias Caracol que señalan al chino de haber dado asesorías para la fabricación de armamento.

Aunque el embajador tilda de mentirosa la información, la realidad es que hay una investigación por las extrañas actividades del ciudadano chino con la guerrilla.

