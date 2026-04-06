Lemus dice desconocer supuesto pacto entre DNI y Fiscalía para no extraditar a 'Papá Pitufo'

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló grabaciones de reuniones secretas sostenidas a comienzos de 2025 entre Jorge Lemus, en ese entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, zar del contrabando.

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En estos audios, Lemus ofrece beneficios judiciales, seguridad y un bajo perfil al zar del contrabando a cambio de su entrega y testimonios, funciones que corresponden exclusivamente a la Fiscalía General. La fiscal Luz Adriana Camargo calificó estos acercamientos como una posible "usurpación de funciones".

El informe identifica a cuatro emisarios del Gobierno (Ramón Devesa, Isaac Beltrán, Augusto Rodríguez y un asesor anónimo) que habrían contactado a Marín. Según las grabaciones, el abogado de 'Pitufo' advirtió que, si su cliente decide hablar de todo lo que sabe, se produciría una "hecatombe" para el Gobierno y el círculo cercano del presidente Gustavo Petro.



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Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió los contactos de inteligencia como un medio para capturar a Marín, pero denunció que algunos agentes aprovecharon la situación para pedir dinero, razón por la cual habrían salido de sus cargos. Además, Petro sugirió la existencia de un pacto entre la Fiscalía y la DNI para evitar que 'Papá Pitufo' regrese a Colombia.

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A propósito de estos hechos, Lemus respondió en Noticias Caracol a las revelaciones que salen de estas conversaciones.



¿Cuántas veces se reunió con el abogado de 'Papá Pitufo'?

Con el abogado, dos veces me he reunido. Alias Papá Pitufo ya estaba privado de la libertad en Portugal.



¿Cuántas reuniones hubo con 'Papá Pitufo' en la época de la campaña?

Fueron dos reuniones. Estuvimos conversando sobre la posibilidad de que él diera una plata para la campaña, pero -en verdad- el presidente (Petro) dijo que no, que esa plata no se recibía nada porque se necesitaba era a la industria nacional. Así de claro lo planteó.



¿Cómo se dieron esas reuniones, cómo conocía a Diego Marín y lograron sentarse para que se hiciera ese ofrecimiento?

Un cliente mío, casualmente, me conecta con ellos, con esta gente, porque querían donarnos plata. Yo tampoco sabía quién era él. Era un cliente mío de la abogacía porque yo en ese tiempo litigaba.



¿Cómo un dinero de Diego Marín termina entrando a la campaña, específicamente 500 millones de pesos a Xavi Vendrell?

Partamos de que el dinero no entró a la campaña. Esa plata no entró. Es más, él (Vendrell) la tenía y le ordenó que la devolviera. Había otro español a quien el doctor Augusto Rodríguez le solicitó que grabara la devolución de la plata. Yo vi esa grabación y María Jimena Duzán también la vio. Hay otra gente de la vio.



Quien hace esa grabación es el señor Ramón Devesa, ¿pero por qué no se conoce públicamente ese video?

Él no nos lo devolvió. No nos lo entregó desafortunadamente. Yo sí lo vi. Nosotros lo vimos y sabemos que él lo tiene, pero desafortunadamente no hizo la tarea completa y no devolvió el video.



Augusto Rodríguez dijo que había insinuaciones de extorsión por parte del señor Devesa y el abogado se refería a él como un enviado del Gobierno autorizado para hablar con Papá Pitufo…

No. Parece que sí fue en una ocasión y hablaron con él, con Isaac Beltrán, pero no sé más.



¿Ramón Devesa no estaría en la obligación de mostrar el video?

Debería hacerlo. Tengo entendido que ya fue denunciado.



¿Tiene una denuncia por no revelar el video?

Tiene una denuncia para que lo revele como prueba de la devolución de esa plata.



¿A usted le pidió plata para revelar el video o solo a Augusto Rodríguez?

A mi no. En ningún momento le di la posibilidad de que me pidiera plata.



¿Usted le pidió revelar el video?

Sí, claro. Unas cuatro veces. Él dijo que necesitaba hablar con Augusto y parece que le pidió plata. Augusto le dio la tarea en la campaña, él le dijo que grabara para demostrar que la plata se había devuelto.



Estas grabaciones dejan en evidencia a por lo menos cuatro emisarios que, en nombre del Gobierno, fueron a buscar a Papá Pitufo, el presidente Gustavo Petro dijo que varios agentes de inteligencia aprovecharon eso para pedir dinero, lo cual no está permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está Marín en Colombia, ¿a qué se refiere el Presidente?

No sé. Creería que, presuntamente, a Isaac Beltrán. Él es el único que se reunió con Diego Marín. Él mismo lo dice incluso en una carta dirigida a Julio Sánchez, de la W. Ahí cuenta que se reunió con Marín.

Tuve que establecer una denuncia penal contra Isaac Beltrán porque yo no encontraba remisión de trabajo de esa salida del país para verse con el señor Marín.



El presidente dice que cree que existió un pacto entre la Fiscalía y la DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien aprovecharlo, ¿de qué directores está hablando?

No sé. Ese proceso se enreda en la Fiscalía y a la larga no se pudo extraditar. Lo que le estaban sacando eran dos delitos minúsculos para lo que presuntamente ha hecho, que es el contrabando. Era dos denuncias por sobornos a dos generales, uno de 6 y otro de 7 millones de pesos. Eso dio para que no prosperara la extradición del señor a Colombia.



¿Fue jefe de Isaac?

Dos días.



¿A partir de esta hipótesis deciden salir de Isaac?

No. Me he reservado porque después se me vienen las denuncias por haberlo sacado. No puedo colaborarle diciendo si sí o no.



¿Les tocó sancionarlo porque no encontró trazabilidad de la misión de Isaac en el exterior?

Denunciarlo. Dentro de los documentos que encontramos, esos datos tienen trazabilidad, y no había nada. Tampoco salieron pasajes de acá.



Isaac Beltrán ha dicho que esa reunión fue reportada al Presidente de la República, ¿eso es falso?

Es completamente falso. Ni al Presidente ni a la Fiscal. Incluso, la Fiscal salió dijo que a ella no le reportaron ese viaje ni entrevista con Diego Marín.



A esa reunión asiste Ramón Devesa, ¿de esa participación existe información oficial en las agencias de inteligencia?

No. Él no era funcionario de acá. No tengo la trazabilidad.



¿Tiene que ver su salida da la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con este tema?

No, esa ya venía adelantándose desde antes.



¿No le parece inconveniente que funcionarios del Estado estén propiciando reuniones con personas con prontuarios como Marín?

Obviamente. Por eso yo no me reuní con Marín sino con el abogado porque me buscó.



¿Por qué hablan de mantener un bajo perfil a Marín ante su venida a Colombia?

Eso del bajo perfil se da porque él manifestó que algunas personas lo podían matar. Era necesario entrar a Colombia de bajo perfil porque se ponía en riesgo su vida.



Usted ofrece una interlocución con la Fiscalía, ¿estaba en comunicación con el ente para ofrecer este tipo de ayuda?

No. Es que hay una mala interpretación. Lo que siempre he dicho es que, al fin y al cabo, el que puede decidir sobre la situación jurídica de él es la Fiscalía y un juez de garantías. Nadie más. Nosotros como ejecutivo no tenemos ninguna intervención ahí.



¿Por qué le ofreció intermediar en la Fiscalía?

No hay ofrecimiento. Se podía hablar y se podía mirar. Siempre le insistí al abogado que esa negociación y esa conversación era con la Fiscalía para decidir su situación jurídica. Hay una colaboración voluntaria y eso le puede dar a él beneficios.



Pero usted dice en el audio un posible favorecimiento…

Sí, pero lo que decida la Fiscalía por la colaboración voluntaria de él. La extradición era para traerlo de Portugal a Colombia. Ahí ya habíamos metido el proceso de extradición.



En la conversación hay detalles sobre la extradición y posibles beneficios…

Sí, si lo solicitan en extradición, si hay beneficios y el Presidente lo ve, él puede – a través de la ley 2272- suspender el proceso de extradición que se puede estar tramitando. Él sabía que, si colaboraba, él podía ayudarse a que Presidencia lo sometiera a esta ley. Es una cuestión que se hace directamente con la Fiscalía.



¿Qué tiene que ver un contrabandista con la ley de paz total?

Presuntamente, detrás de todo eso hay muchos homicidios, mucha cantidad de cosas. Además de la evasión, que es por lo que no lo han juzgado.



¿Usted le ofrece acogerse a esa ley para evitar la extradición?

En un momento dado, si él se acogía, el presidente sí podría suspenderla. Al final, él no quiso colaborar, él no quiso ni venir a entregarse.



El abogado habla de contar la verdad completa que tiene Papá Pitufo, que eso generaría una ‘hecatombe’ para este Gobierno y podría dejar muy mal parado a un círculo cercano del presidente, ¿tienen temor por lo que pueda llegar a decir?

No. Es que la hecatombe no era solo de este Gobierno sino todos los gobiernos anteriores. Es ahí donde está la hecatombe. Hay muchos generales comprometidos, cualquier cantidad. Hay cualquier cantidad de políticos comprometidos. No era simplemente de este Gobierno. Lo que pasa es que lo tomamos es para este lado, para que este Gobierno quede mal, pero son todos los gobiernos anteriores.

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Es que esto es, presuntamente, de billones de pesos. Directores de la Dian, directores de Polfa, eso sería un problema grave.



¿Cuál es la versión que tiene como director de la UIAF sobre lo que pasó en el caso de Papá Pitufo?

Nunca entendí porque el fiscal, quien creo que se llama Andrés Marín, lo cambian supuestamente porque se había demorado mucho el proceso. Pero la verdad es que él llevaba el proceso por un concierto para delinquir, una cosa grande. Terminaron fue haciendo lo que se hizo: dos sobornos por 6 y 7 millones de pesos.

La Fiscalía llevaba el proceso, no tiene que ver la Policía ni sus generales. La Fiscalía es la que direcciona la investigación. Desafortunadamente, en su momento, se llegó fue a eso y el presidente se queja de que solo fue un proceso por 13 millones de pesos y no por lo principal, que evasión o el concierto para delinquir.



Hablan de un pacto entre el entonces director de la DNI para poderle dar un giro al caso…

Ahí sí no sé. En ese entonces era director institucional. En los casos de inteligencia e informe preferían no meterme. Es mejor no saber tanto por seguridad.



¿Habría posibilidad de que se ‘tiraran’ a este Gobierno?

No, porque ellos pueden hablar. Eso no es problema para el presidente. Lo que pasa es que ya es una cosa diferente como el caso mío, que sí le pedí autorización para hablar con el abogado.

Lo otro no, cada uno iba y hablaba. La misión de trabajo de Isaac no aparece en la trazabilidad y por eso metí el denuncio penal.



¿Autorizó a varias personas para que buscaran el regreso de Marín a Colombia?

Sí, dentro de ellos a mí. Yo no sé si se incluirá a Isaac porque el presidente no se lo dio por escrito.



¿Eso hace que sea ilegal?

Claro. Yo no me voy a reunir con un presunto delincuente porque sí. Debo tener una autorización del presidente. Más saliendo del país.



¿Usted era el único autorizado para hablar con el abogado de Pitufo?

Al menos con el abogado, sí. Hice misión de trabajo. Yo me curé en eso, dejando trazabilidad.



¿Usurpó las funciones de la fiscal?

En esa entrevista, la fiscal no se estaba refiriendo a mi sino a Isaac. El ofrecimiento mío era simplemente que se entregara a la Fiscalía y allá le deciden.

La ley de paz total no tiene que ver, lo que sí es que la ley 2272 me da la posibilidad de caracterizar esos presuntos delincuentes.



¿De dónde le sale la estima por Diego Marín?

Esa sí fue una ligereza. No conozco a Diego Marín. Lo he tratado las dos veces que me reuní en campaña. No más. Fue haciendo el acercamiento para que se entregara, eso era lo que estaba haciendo.



¿Quién buscó a quién?

El abogado nos buscó a nosotros a través de una fuente. Así como ustedes guardan la reserva de las fuentes, yo tampoco la puedo dar, pero la fuente fue la que me contactó para decir que el abogado nos estaba buscando. Por eso lo recibí oficialmente, institucionalmente en el despacho. Dicen que en un restaurante en Cartagena. Carreta. Eso no es cierto.

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