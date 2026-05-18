Investigación de Mindefensa alerta por riesgo de que el Estado pierda 700 hectáreas de terrenos

Mafias de tierreros con conexiones de alto nivel en el estado y enlaces en oficinas de registro se habrían apoderado en las últimas décadas de al menos 700 hectáreas de predios estratégicos de la nación ubicadas en los municipios de Melgar, en el Tolima, y Nilo, en Cundinamarca. Bienes fiscales cuya custodia corresponde al ejército. Un millonario saqueo continuado a la vista de todos y con decenas de víctimas estafadas en terrenos donde hoy se desarrollan costosos proyectos inmobiliarios o se han construido lujosas fincas de recreo y mansiones que valen una fortuna. Así lo documentó una investigación del Ministerio de Defensa a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.



“Los terrenos de la nación han sido objeto de perturbaciones a la posesión, enajenación y explotación ilegal de una manera sistemática calculada y orquestada por tierreros en connivencia de funcionarios y exfuncionarios públicos del sector Defensa, personal de la reserva activa de las fuerzas militares, funcionarios exfuncionarios de la alcaldía de Danilo y de Melgar”, indica el documento.



14.000 cédulas de personas naturales y jurídicas afirman ser propietarios de terrenos del Estado

El abogado Jorge Iván Reyes Barrera, de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, lleva meses investigando este caso. Según él, la nación estaría en riesgo de perder estos predios por falta de defensa jurídica. Hoy hay 14,000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que afirman ser propietarios de terrenos del Estado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este medio viajó hasta la zona para documentar lo que ocurre. La entrevista con Reyes se llevó a cabo en el predio Sumapaz en Nilo, que pertenece al Ejército y que ha sido ofrecido en múltiples ocasiones por tierreros para la venta. Aunque el lote ya fue recuperado por el estado, la casa desvencijada parece engullida por la maleza. “Entonces son lugares en donde han llegado tierreros a ofrecer los terrenos, a lotear en algunas partes y en predios como este pues nos ha atacado en un par de veces sacar a una cantidad de gente engañada por los mismos tierreros de siempre que han estado ofreciendo terrenos del Ministerio de Defensa Nacional”, dijo Reyes.

De acuerdo con sus pesquisas, de los 30 predios que tiene bajo custodia el Ejército en inmediaciones del fuerte militar de Tolemaida, hay líos con casi todos, con una gravedad de seguridad nacional. Allí están ubicados el Centro Nacional de Entrenamiento, la Escuela de Lanceros, la Escuela de Paracaidismo, la Escuela Militar de Soldados y suboficiales y dos batallones más. Es decir, en terrenos donde se forman los encargados de defender al Estado de todas las violencias que aquejan al país, hay ocupaciones ilegales, venta de lotes y hasta fincas de recreo que son reclamadas por personas de toda índole, desde militares en retiro hasta desplazados por la violencia.



“Y acá la corrupción no se nos mide por lo que hemos hecho, sino por lo que no hemos hecho porque no hemos patrullado, no hemos vigilado, no hemos dado la custodia adecuada de los predios. Entonces vienen, nos los ocupan y después viene una corrupción jurídica porque los abogados que ha tenido el Ministerio de Defensa no han sido cuciosos, no han impetrado las querellas, no han contestado las querellas, no han reconvenido las demandas”, señaló Jorge Iván Reyes.



Según sus hallazgos, mientras el Estado no hizo presencia en estos predios, los avivatos de siempre lo cercaron, pusieron matas y ganado, luego los lotearon, los vendieron y se enriquecieron al tiempo que interpusieron querellas contra el Ministerio de Defensa o iniciaron procesos de pertenencia para reclamarse como legítimos dueños.



"Los predios fueron vendidos por personas del sector Defensa"

“Uno en las audiencias se entera pues que precisamente los predios fueron vendidos casi siempre por las mismas personas provenientes del sector Defensa. Inclusive, usted se pone a va a hacer un censo de ocupaciones y hay exfuncionarios públicos de la alcaldía de Melgar, exinspectores, exasesores de la alcaldía, exagentes. Hemos visto toda clase de personas que se han favorecido con este desgreño administrativo”.

Publicidad

Al contrastar imágenes satelitales con los planos originales de la finca Berlín del Estado, tal como se ve en el detallado reporte del Ministerio de Defensa, parecieran haberse esfumado decenas de hectáreas en todos sus bordes. Son los suelos que, según Reyes, han ido mordiendo los tierreros desde hace décadas.

“Yo le puedo hablar de unos predios que los han venido recortando de una forma salvaje como el predio Berlín, que es uno de los terrenos más costosos en el país, en donde han desaparecido hectáreas completas, personas con información privilegiada, porque acá hay que decir que hay personal de la reserva activa que trabajaban con esa información, se han adueñado de predios donde ahoritica están recogiendo plata de explotación minera, ganadera, agricultura”, narró Reyes.

Publicidad

Noticias Caracol recorrió esos lugares con ocupaciones ilegales en las fincas de Berlín, La Cajita, San José, La Calera y Resaca adquiridas por el Estado en 1954 en los tiempos del gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Incluso constatamos que dentro del fuerte militar de Tolemaida, a escasos metros de la cabecera de la pista del aeropuerto, hay asentamientos y lotes que están siendo comercializados.

Reyes aseguró que, “hace algunos años, cuando llegamos nos pudimos dar cuenta de que los pobladores nos cuentan de que los predios eran entregados a dedo. Algunos comandantes de la unidad vendían predios que ahoritica son proyectos de vivienda. Otros les asignaban terrenos a personas porque se portaban bien y también podemos ver mucha gente de la reserva que se favoreció. Eso no es un secreto, ni le estamos tapando a nadie acá, pero como si fuera poco, también hay invasiones o de ocupantes que han estado dentro del predio Tolemaida que están casi cerca a la pista de aterrizaje y ahí tenemos pues las escuelas de Lanceros, de Comandos, de Contraguerrilla, tenemos a todas nuestras tropas y es una de las escuelas de formación a nivel Latinoamérica que está interrumpida por asentamientos humanos”.



¿En riesgo la seguridad en el fuerte Tolemaida?

El fuerte militar de Tolemaida vive una situación inédita. Si bien el ingreso a sus instalaciones requiere pasar todo tipo de controles para garantizar su seguridad por la vía principal que conduce a Girardot, apenas unos kilómetros más arriba, hay dos ingresos vehiculares sin control alguno y con caminos peatonales que conectan cuatro veredas en las que viven más de 500 habitantes.

“Podemos encontrarnos con la Naranjala, la Yucala, Mesabaja, Guásima, que son asentamientos humanos. Unas personas que están hace mucho tiempo en Mesa Baja, desde la época de Rojas Pinilla, pero hay otras personas que han llegado y han empezado a ocupar los predios, ha llegado gente desplazada, hay gente que ha llegado desmovilizada y pues esto se ha vuelto un problema de orden público al interior de la Unidad”.



Habla campesino que compró predio ilegalmente del Ministerio de Defensa

Noticias Caracol recorrió la carretera, serpenteando el bosque seco y un par de quebradas. No hay un solo aviso que diga que esos predios hacen parte del fuerte militar de Tolemaida. En cambio, si hay plantaciones de plátano, yuca y aguacate, a kilómetro y medio de la vía principal en un rancho modesto, junto a su familia vive Héctor Arnulfo González, de 46 años. “si usted tiene una casa y no le pone cuidado, pues se va a meter otra gente”, dijo Héctor.

Dice que compró la posesión de ese terreno luego de ver un anuncio en Facebook. Entregó su carro y 21 millones de pesos que había ahorrado con el fin de rehacer su vida y huir de la violencia. Sobre la pregunta de si sabía que dichos predios hacen parte del fuerte de Tolemaida, Héctor sostuvo que “lo vine a saber después”. Si se sentía estafado, respondió que “de pronto sí, pero más más se presta el mismo Estado y el mismo Ministerio de Defensa. Aquí no hay una vigilancia. El mismo ministerio es el que está prestando para que estafen la gente, hacer loteos ilegales y todo. ¿Quién se está prestando? El mismo Estado”.

Publicidad

Hace tres décadas, los grupos armados lo sacaron corriendo de Supatá, Cundinamarca. Su padre fue asesinado en esos tiempos aciagos en los que las botas y los fusiles asolaron la región. Hoy al lado de sus gallinas, después de apurar una cerveza para capotear el bochorno del mediodía, dice que ya no corre más y que de allá lo sacan. Si es que lo sacan, muerto “porque yo ya le corrí a la violencia y si me tiene que matar el Estado, que me mate. Yo no le corro más. No le corro más. Estoy cansado”.

El caso del campesino Héctor González y de otros colonos que están en Tolemaida, aunque regular, no es el objetivo primordial del abogado Reyes y del Ministerio. Lo importante es evidenciar a los que se han enriquecido con este loteo ilegal y han levantado verdaderas mansiones en predios de la nación.



Las lujosas propiedades ubicadas en predios de Mindefensa

Imágenes aéreas captadas en los terrenos de Resaca, al otro lado del río Sumapaz, en la vía que de Melgar conduce a Carmen de Apicalá, resultan ilustrativas. Casaquintas, piscinas y vistas de fantasía. Por eso, mortificado, Reyes confiesa lo siguiente, mientras visitamos otro predio que hasta hace unos años era un alojamiento de suboficiales: “Nosotros no vamos contra la comunidad, pero sí queremos ir a más allá. ¿Quién se llenó los bolsillos con esta dejadez de inmuebles que se fueron? Y actualmente esa es la orden de la Dirección de Asuntos Legales de recuperar todos estos predios. Pues acá tenemos ubicado un suboficial retirado que, él manejando información privilegiada, sabía dónde habían predios y cada vez que llegaba un comandante le escondía el predio. Entonces, el comandante nuevo solo cuidaba hasta ahí y se iban tragando, partiendo como torta, van comercializando, van vendiendo”.

Publicidad

El abogado Edwin Leonardo Peña Navarro es el inspector de convivencia y paz en Melgar. Su despacho acumula 900 procesos policivos y es el encargado de resolver medidas cautelares y querellas sobre la propiedad de la tierra en ese municipio. Él es testigo de excepción de cómo el Ministerio de Defensa prácticamente ha renunciado a defenderse en múltiples pleitos que buscan arrebatarle estos predios a la nación.

“Hasta el momento, el suscrito lleva 6 años de inspector de Policía y ha evidenciado la verdad, la problemática de los predios de la nación. especialmente los que pues están a cargo del Ministerio de Defensa. Efectivamente, lo que se ha logrado vislumbrar es que ha habido un poco de negligencia, por llamarlo así, respecto a la defensa técnica que se ha ejercido en los procesos policivos”, dijo el abogado.



La mala defensa del Estado para proteger sus predios, según expertos

De acuerdo con Peña, no solo el Estado permitió esas ocupaciones durante décadas, sino que cuando los presuntos invasores o terceros de buena fe demandaban a la nación, la defensa del Estado era paupérrima. En muchos casos, ni siquiera se contestaban esas querellas, ni se asistía a las inspecciones de los predios, dejando el camino libre para los demandantes: “Lo que sucede en varias ocasiones es que el ministerio no coadyuda la práctica de la prueba de inspección ocular, donde toca nombrar un perito auxiliar de justicia. Entonces dejan toda la carga de la prueba, pues precisamente a quien están querellando”.

Sobre la pregunta de si es omisión o corrupción por parte del Ministerio de Defensa, el abogado señaló que, “presuntamente, pueden existir esos dos factores, la omisión y corrupción. He escuchado durante los debates que mismos funcionarios del Ejército Nacional, o en su momento los que estuvieron a cargo, permitieron en las propias declaraciones manifiestan estas situaciones. ‘Nosotros nos ocupamos, nosotros vinimos, tomamos posesión de ese terreno. Tal persona de tal grado permitió que ingresáramos’. ¿Cómo es posible eso?”.

Por cuenta de las amenazas que ha recibido presuntamente de las mafias de los tierreros, el inspector Peña tiene que moverse con esquema de seguridad en Melgar. A pocas cuadras de su despacho en la alcaldía.

Publicidad

Germán Javier Díaz Granados, secretario de planeación municipal, reconoce que la problemática de la ocupación de predios lleva décadas allí, aunque también advierte que muchos habitantes tienen derechos adquiridos: “La tenemos hace más de 40 años esta problemática. terrenos que se han cedido a particulares hasta mismo militares que vendieron en algún momento pagos de militares y que ellos vendieron. Pero también hay terrenos donde ya tenían particulares, donde tuvieron derechos adquiridos también. Hasta he encontrado personas que han tenido facturaciones de la mismo Ejército donde les dijeron les daban unas cuotas o unos valores por sus terrenos, pero nunca les escrituraron”.



"En Melgar el tema es vergonzoso": Mindefensa

Los hallazgos de lo que está ocurriendo en la finca resaca son muy preocupantes. El informe del Ministerio de Defensa es así de crudo: “En Melgar, el tema es vergonzoso. De cerca de 200 familias que ocupan ilegalmente el predio resaca, este apoderado no encontró ninguna acción policiva. Por el contrario, se estima la pérdida de 400 hectáreas. Un caso emblemático es el referido a un coronel retirado, quien supuestamente como director de finca Raíz en el año 1982. Él mismo se vendió 246 hectáreas y se calcula que ocupó ilegalmente otras 200 hectáreas del predio Resaca, donde actualmente se comercializan lotes con acceso a los lagos del predio”.

Imágenes captan en toda su dimensión las casaquintas, lotes y mansiones con piscinas de lujo que abundan en resaca. El Ministerio de Defensa se ha propuesto indagar quiénes dicen ser los dueños de estos predios, cómo los adquirieron, quién autorizó las licencias de construcción, cómo obtuvieron las escrituras, si las tienen y quién les vendió un terreno de la nación, además si son compradores de buena fe. Hay cerca de 60 querellas andando en las inspecciones de Nilo y Melgar por estas ocupaciones.

Publicidad

“Hay cerca de 60 querellas andando en las inspecciones de Nilo y Melgar por estas ocupaciones”, mencionó el abogado Reyes.



Mindefensa habla sobre el riesgo de que el Estado pierda 700 hectáreas de predios

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, fue contundente. Dijo que estos predios ocupados en Melgar y Nilo, por su naturaleza jurídica, son imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser adquiridos y ocupados por particulares y el Estado en cualquier momento puede ejercer acciones para recuperarlos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante del Ejército, general Roger Gómez Herrera, reaccionaron con contundencia ante el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. “Primero quiero decir que esto es una grave situación. producto de las investigaciones que estamos haciendo al interior del sector defensa en la lucha contra la corrupción y aquí debe caer el que deba caer. Hemos encontrado que hay un entramado criminal en el cual como Ministerio de Defensa nos hemos declarado también como víctimas”, dijo el ministro .

Con una gravedad más, advertida por el propio ministro Sánchez, en relación con las más de 1.700 hectáreas que debe administrar su cartera en la región de Tolemaida y Melgar: “Allí en Melgar, en esas 1.733 hectáreas tenemos un problema de 14.000 cédulas catastrales. Es decir, 14.000 individuos o personas jurídicas o personas naturales se adueñaron durante décadas, durante años de unos predios. Y entonces, ¿cómo solucionar un problema tan delicado? ¿Y cómo comenzó? Para explicar, digamos, cómo comienza. Sabemos que hay un entramado criminal muy poderoso”.

Según el alto funcionario, es urgente una articulación institucional con la Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro y la propia Fuerza Pública para lograr el saneamiento de estos predios e incluso explorar caminos para volverlos productivos. Además, señaló con todas sus letras que aquí debe investigarse a fondo la corrupción de tierreros y exfuncionarios y militares que han facilitado este desgreño.



"Por debajo yace un problema grave de corrupción": Mindefensa

Sobre las lujosas propiedades que están en predios del Ministerio de Defensa, el ministro dijo que “no es tolerable para nada. Si permitimos o se llega a tolerar o se siguen haciendo las mismas acciones que se vienen haciendo, aquí vamos a robar al Estado en las narices y no va a pasar absolutamente nada y se pone en grave riesgo la seguridad nacional. Y, por otro lado, uno encuentra personas que aquí han estado en esas fincas, no sé si presentadores o actores han comprado fincas allá o las han alquilado, y pues muy seguramente engañados, no pensando en que estaban cometiendo un delito, pero por debajo yace un problema grave de corrupción”.

Publicidad

Por su parte, el general Gómez hizo énfasis en que estos líos con los predios del Estado tienen más de 70 años. Además, reconoció que en el pasado pudo haber descuido y corrupción para permitir esas ocupaciones, pero que están haciendo todo lo posible por custodiar mejor esos bienes fiscales de la nación. “Hoy por hoy tenemos un levantamiento topográfico georreferenciado de los predios del fuerte, de los predios que están siendo ocupados de manera irregular y del censo de la población que está ocupando esos esos predios”, mencionó.

En cuanto a cómo podría afectarse la seguridad del fuerte de Tolemaida, el comandante señaló que “estas ocupaciones, de hecho, llevan muchos años. Ahí hay una servidumbre. Nosotros no le podemos impedir a la población porque igual hay que garantizarle unos derechos a esas personas que están ocupando los predios. Es decir, no podemos incomunicarlas, pero sí hay unos trabajos de seguridad con patrullas permanentes, con trabajos de inteligencia”.

Publicidad

Al margen de estos líos y de los bienes por recuperar en juzgados e inspecciones, el ministro Sánchez concluyó así su entrevista con Noticias Caracol: “La corrupción no se puede volver costumbre”.



¿Cuántos predios custodia Mindefensa?

Hoy el Ministerio de Defensa debe custodiar 4.400 predios en todo el país, que suman 109,000 hectáreas, algo así como dos terceras partes de Bogotá.

A propósito de esta investigación periodística, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que alertó sobre la gravedad de estas ocupaciones ilegales en Nilo y Melgar y señaló que dispuso un equipo de alto nivel para recuperar estos bienes fiscales y proteger el patrimonio público. Según el comunicado, el 47% de los predios en Colombia presenta líos con la titularidad, linderos o formalización.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL