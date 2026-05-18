¿Dónde terminarán campaña los candidatos presidenciales? Estas son las ciudades

A medida que se acerca la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, los candidatos intensifican sus agendas para los cierres de campaña en plaza pública, permitidos únicamente hasta el domingo 24 de mayo. Este tramo final es considerado definitivo para captar el voto de los indecisos y consolidar las preferencias electorales.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Estas serán las ciudades donde los candidatos presidenciales cerrarán campaña

Paloma Valencia ha diseñado un recorrido que culminará el domingo 24 de mayo en Bogotá, tras realizar cierres previos en Neiva (miércoles 20), Barranquilla (viernes 22) y Antioquia (sábado 23). Recientemente, en Antioquia, la candidata enfatizó su compromiso de recuperar el sistema de salud y mantener relaciones comerciales con Israel.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por otro lado, Abelardo de la Espriella concentrará sus eventos de cierre el sábado 23 en Barranquilla y el domingo 24 en Antioquia. Su campaña ha tenido un fuerte enfoque en la costa Caribe, donde recientemente prometió reducir las tarifas de servicios públicos.

Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, tendrá un cierre emblemático el viernes 22 en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Posteriormente, dedicará el último fin de semana a las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Cepeda viene de realizar actividades en Popayán y de reafirmar compromisos con la comunidad LGBTIQ+ en la capital.



Mauricio Lizcano finalizará su actividad de plaza pública en el departamento de Caldas, donde estará del 22 al 24 de mayo, después de pasar por Medellín y Bogotá. En contraste, Sergio Fajardo y Claudia López han manifestado que no realizarán cierres masivos; Fajardo señaló específicamente que no acostumbra a efectuar este tipo de eventos de clausura.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL