De la Espriella da informe sobre terremoto, incendios forestales y ayudas que entregará el Gobierno

En la noche de este domingo, Abelardo de la Espriella dio un nuevo informe sobre el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y los incendios forestales que han azotado al país en las últimas semanas. El mandatario se refirió al trabajo del Gobierno con las miles de personas damnificadas y denunció que los incendios estarían siendo provocados por actores criminales.

El jefe de Estado, en cuando al terremoto dijo que “tenemos que comenzar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas y hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverles a cientos de miles de familias la posibilidad de empezar de nuevo”.



¿Cuántas personas murieron tras terremoto en Colombia?

Según De la Espriella, en Colombia “tenemos 452,782 colombianos afectados, pertenecientes a 213,400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. Lamentablemente, 331 personas han perdido la vida, 4497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. Tenemos 35,987 viviendas destruidas y 198,601 averiadas. Además, han resultado afectados 4,261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos afectados, 89 puentes vehiculares y 482 vías también afectadas”.

Agregó que, “en las operaciones de búsqueda y rescate participaron 1849 rescatistas oficiales y 54 grupos nacionales e internacionales. A ellos se sumaron más de 144 rescatistas extranjeros que llegaron desde países amigos para ayudarnos a salvar vidas. Quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros equipos de búsqueda y rescate. Su misión continúa. Mientras tengamos colombianos desaparecidos, mantendremos las capacidades necesarias para encontrarlos. Ninguna familia puede sentir que el estado dejó de buscar a uno de los suyos”.



De la Espriella señaló, además, que al país han ingresado más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional procedentes de naciones como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia. Asimismo, destacó que Bogotá “ha liderado la movilización nacional”, con el despacho de más de 2.640 toneladas de asistencia en más de 170 vehículos de carga y aeronaves. Por su parte, Norte de Santander movilizó 105 toneladas de ayudas, mientras que Antioquia coordinó el envío de otras 22 toneladas con destino al Chocó.



El mandatario, después de referirse al terremoto, habló sobre los incendios forestales en el país. De la Espriella denunció que “tenemos indicios, información y estudios que dan cuenta que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales”.



Más de 50.000 hectáreas afectadas por incendios en Tolima

Sostuvo que “tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima. Cerca de 28.000 de esas hectáreas son agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos, 163.000 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas del departamento del Tolima. Por eso vamos a poner en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para ese departamento”.

Publicidad

En cuanto a los planes del Gobierno con Tolima, el jefe de Estado explicó que “vamos a comenzar con 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para reconstruir viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios y vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Vamos a destinar 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y otros 2.000 millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kg de Mombasa y Angleton”.

De la Espriella anunció que los campesinos tolimenses tendrán un “respiro financiero” después de los incendios que los afectaron: “La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por 3 meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados y avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores. Vamos a reforzar la atención y la vigilancia de las enfermedades respiratorias que están asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios, especialmente en nuestros niños, nuestros adultos mayores y la población vulnerable”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias