En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / ¿Cómo fue la supuesta infiltración de disidentes con general de Ejército y alto funcionario de DNI?
Exclusivo

¿Cómo fue la supuesta infiltración de disidentes con general de Ejército y alto funcionario de DNI?

En las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, un jefe disidente mencionó supuestas reuniones en Bogotá entre altos mandos del Ejército, vestidos de civil, y ese grupo al margen de la ley para "un pacto de no agresión". En esos encuentros, al parecer, estuvieron el general Huertas y Wilmar Mejía.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Alias Calarcá, alias Iván Mordisco, general Huertas y Wilmer Mejía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad