En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
ROBO EN EL LOUVRE
MURIÓ SAM RIVERS
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / Piden condena contra el congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento: esto dijo denunciante
Exclusivo

Piden condena contra el congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento: esto dijo denunciante

El proceso contra el representante a la Cámara entró en su recta final. La Procuraduría pide condena. El expediente fue revelado en su momento por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Piden condena contra el congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento: esto dijo denunciante
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad