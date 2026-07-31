Hombre habría intentado matar a su pareja al mezclar veneno con la insulina que debía inyectarle

A la cárcel fue enviado un hombre identificado como Urbano Santillana Vaquero, a quien señalan de haber intentado acabar con la vida de su compañera sentimental, con quien convivió durante 35 años, en La Tebaida, población de Quindío, en la madrugada del pasado 22 de julio, en el barrio El Bosque.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sujeto fue capturado en flagrancia y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, cargo que no aceptó. Pese a esto, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. (Lea también: A prisión, hombre señalado de maltratar y amenazar a expareja por una foto en redes sociales)



Así pretendía acabar con la vida de su pareja

Según lo informado por la Fiscalía General de la Nación, el imputado debía aplicarle a su compañera, como era costumbre, una inyección de insulina; sin embargo, para el día de los hechos presuntamente la mezcló el medicamento con veneno para roedores.

El ente acusador agregó que cuando el acusado notó que la víctima no presentaba síntomas por la sustancia aplicada, decidió intentar “ahogarla cubriendo su cabeza con una bolsa plástica y ejerciendo presión sobre su cuello”. Su plan se vio frustrado cuando un nieto que estaba en el inmueble escuchó los quejidos de la víctima y de inmediato alertó a las autoridades sobre el caso. La mujer recibió atención médica oportuna.



Por un hecho similar, en el que un hombre intentó quitarle la vida a su pareja frente a sus dos hijas de 9 y 11 años, en Girón Santander, el victimario aceptó su responsabilidad en los hechos perpetrados en septiembre 2025, por lo que fue condenado a 18 años de cárcel.



De acuerdo con cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, 184 mujeres y niñas han sido víctimas de feminicidios o tentativa de feminicidio en Colombia. (Lea también: A plena luz del día, hombre atacó con arma cortopunzante a una mujer frente a una amiga)

Publicidad

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL