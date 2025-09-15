En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Alias El Costeño, ficha clave en crimen de Miguel Uribe Turbay, será trasladado a cárcel del Inpec

Alias El Costeño, ficha clave en crimen de Miguel Uribe Turbay, será trasladado a cárcel del Inpec

El sujeto y otro capturado por presunta participación en la muerte del exsenador serán puestos a disposición de este instituto y saldrán del búnker de la Fiscalía, en donde se encontraban recluidos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 15, 2025 05:29 p. m.
Comparta en:
Miguel Uribe (5).jpg
Alias El Costeño sería trasladado hacia un centro penitenciario, saliendo así del búnker de la Fiscalía, en donde se encontraba privado de la libertad. -
Foto: Policía y Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad