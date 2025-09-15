Choque de María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal por conversación en funeral de Miguel Uribe

Tras un mes de la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, viuda del político, llegó hasta el parque El Golfito, lugar donde le dispararon, para ofrecer unas palabras sobre el porvenir del país. “Miguel sacrificó su vida, el poder ver Alejandro (su hijo) y cosas tan maravillosas como su primer día de colegio, ver graduarse a las niñas y todas las cosas hermosas que una familia llena de amor como la muestra tenía por delante", reflexionó.

Tarazona, en diálogo con Noticias Rcn, contó los momentos de tristeza luego de recibir el cuerpo de su esposo. Relató que en el segundo día de velación recibió la visita de la senadora María Fernanda Cabal, también precandidata a la Presidencia por el Centro Democrático.

Según Tarazona, una allegada de su familia le comentó que Cabal tenía consigo “un micrófono puesto prendido”. En ese momento, Tarazona le dijo que se quitara el aparato, pero la política negó tenerlo, por lo que la esposa de Uribe Turbay se lo señaló. Y prosiguió a retirárselo, señalando que no se había dado de cuenta de que lo tenía.



“Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y Alejandro, de 4 años, me mira y me amenaza, me imagino yo, con miedo de que yo me meta en la política: ‘Tu no conoces Colombia, tu no sabes cómo es este país, tu no sabes lo que aquí está pasando’”, recordó Tarazona sobre lo que le habría dicho Cabal.

La esposa de Uribe Turbay se mostró sorprendida por la conversación que estaba teniendo con Cabal. “Me mataron a mi esposo por hacer política, ¿cómo así que yo no conozco este país?”, añadió en la entrevista.

En su reflexión, señaló que en la política se ven egos, ansias de poder y deshonestidad, pero como ser humano no puedes hacer eso. “No puedes coger una viuda, que le acaban de matar a su marido, con sus cuatro hijos, a decirle, a amenazarla, por el miedo a que hay en la contienda política”, agregó, manifestando que para “gobernar hay que ser un buen ser humano”.



La respuesta de María Fernanda Cabal

Luego de las declaraciones de María Claudia Tarazona, la precandidata por el Centro Democrático María Fernanda Cabal manifestó que sí se acercó a saludar a la viuda de Uribe Turbay con un micrófono adherido a su camisa, pues habitualmente lo tiene para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”, agregó.

En el comunicado, Cabal señaló que “ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia”.

Cabal es una de las cinco precandidatas del Centro Democrático a la Presidencia. El puesto de Miguel Uribe Turbay fue asumido por el papá del senador, Miguel Uribe Londoño, quien señaló que tomó las banderas de su hijo asesinado. En la carrera también están Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Comunicado de prensa a la opinión pública. pic.twitter.com/7kPbcwSQKc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2025

