Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Choque de María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal por conversación en funeral de Miguel Uribe

Choque de María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal por conversación en funeral de Miguel Uribe

"Me mira y me amenaza", dijo Tarazona sobre una conversación con la senadora Cabal el día de la velación de Miguel Uribe Turbay. La precandidata del Centro Democrático respondió que "ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia" provino de ella. Tarazona señaló que Cabal llevaba un micrófono cuando se le acercó para conversar.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:33 a. m.
María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal.
Colprensa

