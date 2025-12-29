Así se planeó crimen contra 'La Diabla' que terminó en la fatal equivocación contra la familia Lora

El día que los mataron, la escena que quedó fue grotesca y aún perturba a Colombia. En una mesa para cuatro del restaurante El Establo, donde almorzaba el pastor Marlon Lora con su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago Lora, quedaron tres cuerpos inertes y uno más agonizando tras la balacera. Frente a la mesa familiar se encontraba Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, que desde ese momento se convertiría en pieza clave de esta historia y a quien la violencia días después le terminó definiendo su final. Aguachica, Cesar, fue el municipio donde ocurrió la masacre el pasado 29 de diciembre de 2024, crimen que sigue siendo recordado.



El plan de la familia Lora era ir a almorzar. El pastor y su familia salieron de una vigilia en el templo Príncipe de Paz, el cual ellos dirigían. Finalizado el evento religioso, los cuatro se dirigieron al restaurante El Establo, donde, sin saberlo, el trágico destino los iba a despedir.

Lo peor de esta historia fue que los Lora no eran el blanco del sicario que entró al restaurante y accionó el arma de fuego, sino que era una mujer y sus acompañantes a los que el asesino tenía en la mira. Esa mujer era alias La Diabla.



¿Quién era alias La Diabla?

Antes de continuar con la historia de la masacre de la Familia Lora, hay que viajar 25 días después de los hechos, al 23 de enero del 2025, cuando un sicario abordó a Zaida Andrea Sánchez, alias La Diabla, tras bajarse de la camioneta y atacarla a tiros en Medellín. Con el asesinato de esta mujer, la hipótesis de que el crimen de la familia de pastores se trató de una terrible equivocación por parte de los sicarios. ‘La Diabla’, de 27 años, era una mujer que tenía antecedentes judiciales por homicidio, hurto calificado, lesiones personales y procesos por injuria y calumnia.

Además, ‘La Diabla’ tenía una relación sentimental con un señalado narcotraficante, conocido como Alexander González Pérez, alias El Calvo, quien fue asesinado días antes de la masacre de la familia Lora en Aguachica, César, y cuyo cuerpo apareció en el Banco, Magdalena, el 27 de diciembre de 2024.



Ante medios locales, Zaida Andrea reconoció haber estado el día de los hechos en el mismo restaurante donde mataron a la familia de religiosos. Además, se conoció que ‘La Diabla’ habló con la Policía minutos después de la masacre de los Lora.



Días antes de crimen de los pastores en Aguachica, un grupo de señalados criminales habría tenido reuniones para planear cómo terminar con la vida de alias La Diabla. El fiscal del caso reveló que el primer disparo fue en contra del pastor Marlon Lora y esto fue porque el sicario estaba informado que Zaida Andrea tenía un servicio de escoltas y, según las investigaciones, para poder desarrollar el crimen era necesario neutralizar primero al escolta.



Capturados por el crimen de la familia Lora

Los implicados en este caso son José Miguel Leal Rodríguez, señalado como el presunto autor material del hecho; Jorge Luis Valderrama, quien habría conducido la motocicleta en la que escapó Leal Rodríguez; Jairo Andrés Miranda, conocido como El Logístico y acusado de seguir la pista de La Diabla días antes; y Leonardo Barraza Castillo, señalado como la persona que presuntamente impartió la orden desde Barranquilla. Según el fiscal del caso, estas personas se reunieron previo al crimen de la familia Lora para desarrollar la planificación y posterior ejecución del asesinato de La Diabla, pero terminaron quitándoles la vida a los Lora.

Dos días antes de la masacre, desde Cúcuta, Norte de Santander, se desplazaron Jairo Miranda y José Miguel Leal, traslado que realizaron por tierra, llegando a Aguachica sobre las 2:00 de la tarde. Desde ese día comenzaron con las operaciones de vigilancia para dar con ‘La Diabla’, quien se encontraba en la funeraria en donde estaban velando a alias El Calvo.

Los criminales no actuaron solos. Noticias Caracol reveló un video clave en las investigaciones en donde se ve a un grupo de personas en el balcón de un apartamento de Cúcuta, Norte de Santander, donde, según la Policía, se reunieron algunos de los integrantes de la banda de sicarios días después de la masacre de los Lora.

El video fue grabado por un vecino de la zona, quien, al ver movimientos extraños en el lugar alertó a la Policía. En la grabación, los investigadores identificaron a alias Karen, una de las compañeras sentimentales de alias J, o Andrés, jefe de la banda de sicarios conocida como Los J. A alias J Lo identifican plenamente gracias a las redes sociales de la mujer.



¿Por qué mataron a alias La Diabla?

Para los investigadores, alias J habría sido contratado por Javier Alfonso Velosa, alias Jhon Mechas, jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc, para quitarle la vida a la señalada pareja de narcotraficantes alias La Diabla y alias El Calvo.

A Zaida Andrea Sánchez y Alexander González los habría mandado a matar Jhon Mechas por un supuesto robo en el negocio de estupefacientes. Los J habrían recibido cerca de 150 millones de pesos para ejecutar el doble asesinato. Al primero a quien Los J habrían asesinado fue a alias El Calvo, quien, según los investigadores, tenía deudas con grupos armados en el Catatumbo por un impuesto de drogas ilegales. Este hombre, al parecer, debía unos 5.000 millones de pesos.

El domingo 29 de diciembre de 2024, los sicarios habrían ubicado a alias La Diabla, cuya vestimenta fue una de las claves para que las autoridades llegaran a la hipótesis de la terrible equivocación que terminó con la muerte de la familia Lora. Una blusa blanca, un pantalón negro y una camioneta blanca de alta gama, donde se movilizaba Zaida Andrea fueron las características que tenían los sicarios de la mujer.

Sin embargo, según las investigaciones, los asesinos le perdieron la pista a ‘La Diabla’, quien salió de la funeraria junto con su escolta en la camioneta blanca y minutos después llegó, de manera coincidencial, al mismo restaurante a donde había llegado la familia Lora.

‘La Diabla’ llegó al restaurante El Establo a las 12:20 de a tarde y a las 12:04 fue cuando el sicario entró al establecimiento comercial para dispararle a ella y sus acompañantes, pero terminó matando a los Lora, quienes habían llegado al lugar a las 12:00.

En medio de la confusión, el sicario primero disparó contra el pastor Marlon Lora, creyendo que él era el escolta de Zaida Andrea. De manera insólita, el día de la masacre, Ángela Lora también tenía puesta una camisa blanca y un pantalón negro, al igual que alias La Diabla.

La conclusión de los investigadores fue que el pastor y su familia fueron víctimas inocentes de una guerra criminal entre mafiosos.

Para finales marzo de 2025, las autoridades lograron ubicar a los señalados autores materiales e intelectuales de los hechos. A los supuestos delincuentes les imputaron el delito de homicidio agravado, pero ninguno aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías los envió a las cárcel mientras se esclarece el caso y se define si son culpables o no del terrible crimen contra el pastor Marlon Lora y su familia.

