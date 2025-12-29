En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Así se planeó crimen contra 'La Diabla' que terminó en la fatal equivocación contra la familia Lora

Así se planeó crimen contra 'La Diabla' que terminó en la fatal equivocación contra la familia Lora

Narcotráfico, violencia, ajustes de cuentas, equivocaciones y terribles coincidencias son los elementos de esta historia que, un año después, sigue sorprendiendo a Colombia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de dic, 2025
El recuento de la masacre de familia Lora en Aguachica, Cesar, tras un año y en qué va el caso
Masacre de la familia Lora en Aguachica -
Noticias Caracol

