Cae ‘Firulais’, presunto francotirador del Eln señalado de planear atentado contra De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, un presunto francotirador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) que, según el mandatario, “participó en la planeación de un atentado contra mi vida”. Detalló que “información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí”.

Asimismo, De la Espriella dijo que ‘Firulais’, integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Eln, especializado en acciones de francotiro, “tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego” y su captura se produjo el jueves 3 de septiembre en Ocaña, Norte de Santander, “a través de inteligencia y la Dijín, en coordinación con la Operación Esparta”.

El presidente Abelardo de la Espriella anuncia que fue capturado alias Firu o Firulais, presunto francotirador del Eln. Esto se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/Qn3x1ZMSXQ pic.twitter.com/hbufEpjinL — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 4, 2026

Otros crímenes de alias Firulais

Según el presidente, el presunto guerrillero “también es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública”. El caso al que haría referencia tendría que ver con el de los patrulleros José Pedraza y Herney Ospino, asesinados el 19 de junio de 2025 en inmediaciones de la estación de Policía, “en momentos en que verificaban antecedentes”, informó la institución en su momento. El otro uniformado asesinado por un francotirador del Eln fue el auxiliar Luis Pabón, un joven de 19 años que perdió la vida días antes en Norte de Santander.



Por eso hecho, se había informado en julio de 2025 que ya se había capturado al presunto francotirador responsable, identificado como alias Bryan y quien supuestamente era miembro del frente Efraín Pabón Pabón.



NOTICIAS CARACOL