Capturan a alias la 'Bichota', 'Winny' y 'Vicente', claves en la disidencia de 'Iván Mordisco'

Las autoridades, en una operativo conjunto, lograron un duro golpe contra la disidencia de 'Iván Mordisco' en las últimas horas. De manera simultánea, fueron capturados tres dinamizadores claves de la estructura criminal 39 'Arcesio Niño' del Estado Mayor Central (EMC): alias la 'Bichota', 'Winny' y 'Vicente'. Son acusados de los delitos de terrorismo, secuestro simple, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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El operativo se llevó a cabo en coordinación entre la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo de la Dijin, con el apoyo del Ejército Nacional. Las capturas se lograron en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Tolima.



Según las investigaciones, los tres capturados constituían un componente estratégico para la expansión y consolidación armada de este grupo al margen de la ley en los departamentos de Meta y Guaviare. 'Winny' es señalado como cabecilla de la comisión armada, mientras que la 'Bichota' sería presunta cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales (RAER). En el caso de 'Vicente', es identificado como el presunto experto explosivista de la organización criminal.



Estas personas, de acuerdo con la Dijin, desempeñaban roles críticos en logística, inteligencia criminal, reclutamiento forzado y control territorial de las disidencias de 'Mordisco'. Se les atribuye la autoría de extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios en la región, así como acciones terroristas de alto impacto contra la Fuerza Pública, entre ellas, el ataque con cilindro bomba perpetrado en 2023 contra el Ejército Nacional en el sector de La Loma, en Puerto Gaitán (Meta).

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“Con este resultado operacional se logra un debilitamiento directo a las directrices de la estructura criminal bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', impactando principalmente con la fractura logística y financiera, afectando directamente el recaudo de dineros ilícitos, también poniéndole freno a las economías ilegales con la desestabilización de las redes enfocadas en el sostenimiento del narcotráfico y los planes de consolidación territorial del GAO-r en el departamento del Meta”, afirmó el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Ibterpol.



¿Quién es alias Iván Mordisco?

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es el líder del Estado Mayor Central (EMC). Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos para dar con su paradero, convirtiéndose en uno de los delincuentes más buscados del país.

Según la página Insight Crime, antes del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno nacional y las Farc, Mordisco comandaba el Primer Frente del grupo, conocido como 'Armando Ríos'. En junio de ese año, se convirtió en el primer comandante en rechazar el proceso de paz, lo que lo convirtió en una influencia significativa entre otros líderes disidentes.

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Mantuvo el mando de aproximadamente 400 combatientes del Primer Frente y ascendió a la dirección del EMC en 2022. Sus frentes operan actualmente en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada, Amazonas, Putumayo, Casanare, Caquetá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Arauca, Nariño y Cauca. El grupo también mantiene una presencia significativa en Venezuela, particularmente en la frontera con Colombia.

Hoy comanda un escuadrón de unos 3.200 combatientes que se financian con el tráfico de cocaína, minería ilegal, extorsiones y otros delitos. En abril de este año, el presidente Gustavo Petro informó que la Corte Penal Internacional (CPI) admitió la denuncia contra alias Iván Mordisco para la apertura de una investigación preliminar por delitos de lesa humanidad.

LAURA VALENTINA MERCADO

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