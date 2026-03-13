Capturan a Sebastián Marset, narco fantasma señalado del crimen del fiscal Marcel Pecci en Cartagena

El narcotraficante Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El uruguayo es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, quien fue brutalmente atacado cuando se encontraba de luna de miel en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo del 2022.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, se confirmó que la persona capturada en el operativo es Sebastián Marset. Durante la operación también se aprehendieron a otras cuatro personas vinculadas a su organización.

Noticia en desarrollo…