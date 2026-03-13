En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Capturan a Sebastián Marset, narco fantasma señalado del crimen del fiscal Marcel Pecci en Cartagena

Capturan a Sebastián Marset, narco fantasma señalado del crimen del fiscal Marcel Pecci en Cartagena

El narcotraficante uruguayo, de acuerdo con las autoridades, es el autor intelectual del asesinato de Pecci. Fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de mar, 2026
Sebastian Marset y Marcelo Pecci.
Sebastian Marset y Marcelo Pecci.

El narcotraficante Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El uruguayo es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, quien fue brutalmente atacado cuando se encontraba de luna de miel en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo del 2022.

De acuerdo con el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, se confirmó que la persona capturada en el operativo es Sebastián Marset. Durante la operación también se aprehendieron a otras cuatro personas vinculadas a su organización.

Noticia en desarrollo…

