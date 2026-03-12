Primeras imágenes de Wadith Manzur tras ser capturado por escándalo de la UNGRD

Se conocieron las primeras imágenes de la captura del senador reelecto Wadith Manzur, que se hizo efectiva en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, adonde llegó el congresista para entregarse al conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En las fotografías, el parlamentario del Partido Conservador escuchó la lectura de sus derechos en medio del proceso que se adelanta contra él por el escándalo de corrupción de la UNGRD, por el cual también fue capturada la representante Karen Manrique, que como Manzur, resultó reelegida en los comicios del 8 de marzo.

Noticia en desarrollo.