Revelan imágenes de la captura de Karen Manrique, quien se entregó tras conocer decisión de Corte

La reelecta representante a la Cámara Karen Manrique fue capturada este jueves 12 de febrero, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden para la detención de ella y del también reelegido senador Waldith Manzur, que ya se encuentra en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Ambos deberán responder por el delito de cohecho impropio por supuestamente favorecer proyectos del Gobierno nacional a cambio de presuntos contratos para sus regiones.



¿Cómo fue la captura de Karen Manrique?

La congresista, reelegida como representante a la Cámara de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, con 5.640 votos, llegó en la noche del miércoles a la estación de Policía de Tame, en Arauca, para entregarse al conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, un oficial le informó que no podía adelantar el procedimiento porque aún no habían sido notificados sobre la orden de captura en su contra.



La representante aguardó entonces hasta la mañana de este jueves 12 de marzo para que las autoridades fueran informadas sobre el proceso contra ella y fue así como se procedió a leerle sus derechos y a ser capturada por el escándalo de la UNGRD.



Noticia en desarrollo.