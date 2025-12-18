Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a quien la magistrada Aura Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó enviar a prisión junto al ex jefe de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de corrupción de la UNGRD, ejerció su defensa material.

Afirmó que expondrá pruebas con la que espera convencer, “si no a usted (magistrada), a otros jueces de que soy inocente”.



“Hoy siento que no tengo las garantías”

Al inicio de su intervención, Luis Fernando Velasco dijo sentir, “con todo respeto magistrada, que usted cambió la teoría del caso de la Fiscalía”.

Consideró “que no tengo las garantías. Siento que usted estaba ordenando la teoría del caso que en su momento no ordenó bien la Fiscalía”, añadiendo a la togada que “mantiene una tesis, señora magistrada, que no comparto, (…) que soy un peligro para la sociedad”, cuando “la propia Fiscalía reconoce que no hemos hecho absolutamente nada para afectar el proceso”.



“No hay un chat, no hay una reunión, no hay nada que me vincule con uno solo de los contratistas”, dijo el exministro Velasco durante su intervención, negando haber ofrecido dinero a cambio de que fueran aprobados proyectos del Gobierno en el Congreso, recalcando que “la reforma a la salud nunca llegó a la plenaria del Senado”.



Indicó que en “la reunión del 27 de noviembre se hizo una exposición magistral, no una orden, frente a cómo comprar congresistas”.

Sobre las citaciones que hacían a reuniones, Luis Fernando Velasco cuestionó que “absolutamente todos, en una reunión de 9 personas, 8 dicen algo y una persona, porque va a negociar con la justicia, dice algo totalmente distinto ¿y esa es la persona que dice la verdad?”.

“Nosotros no nos apropiamos de un solo centavo”, sostuvo al referirse a él y a Ricardo Bonilla, y apuntó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, aseverando que “esa gente ha mentido varias veces y nosotros en nuestro enfrentamiento probatorio lo vamos a mostrar”.

Velasco aseguró que “no soy un peligro. Soy un hombre que está dedicado a mi familia. Me he retirado de la esfera de lo público”. (Lea también: Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones)

Aunque manifestó que “respeto la justicia, porque el debate que voy a dar lo voy a dar con pruebas”, expresó que “hoy siento que no tengo las garantías. Siento que usted estaba ordenando la teoría del caso que en su momento no ordenó bien la Fiscalía”.

Finalmente, sobre la orden de captura en su contra, manifestó que no esperará a que los miembros del CTI vayan por él: “Saldré a buscar a una autoridad para decirle ‘acá estoy’”.

“Termino esta intervención y me presento ante las autoridades”, concluyó.

