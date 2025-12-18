En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”

Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”

“No hay un chat, no hay una reunión, no hay nada que me vincule con uno solo de los contratistas” del escándalo, dijo el exministro del Interior, quien reiteró que hace más de un año se alejó de la vida política.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Fernando Velasco se defiende en caso de UNGRD: “No soy un peligro”
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad